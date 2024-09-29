За тиждень армія РФ втратила майже 9,4 тисячі військових та понад 2 тисячі одиниць техніки

За тиждень ворог втратив 9390 військових та 2037 одиниць озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє командувач Сухопутніх військ ЗСУ Олександр Павлюк.

За тиждень з 22 по 29 вересня 2024 року втрати противника склали близько 9390 осіб особового складу.

Фото: Олександр Павлюк

Також суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

101 танк

254 бойових броньованих машини

462 артилерійських системи

9 РСЗВ

13 установок ППО

472 одиниці автотехніки

153 одиниці спецтехніки

Окрім цього, нашими захисниками знищено щонайменше 15 ворожих ракет та 558 БпЛА ОТР.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 651 810 військових, 8869 танків, 369 літаків та 1 підводний човен.