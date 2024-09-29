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Головне за ніч та ранок неділі, 29 вересня: авіаудари по Запоріжжю, 165 боєзіткнень, вибухи в Росії

Нічна повітряна атака, 165 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, роковини трагедії в Бабиному Яру.

Головне за ніч та ранок неділі, 29 вересня: авіаудари по Запоріжжю, 165 боєзіткнень, вибухи в Росії
Наслідки обстрілу Запоріжжя 29 вересня
Фото: Іван Федоров

29 вересня вранці російська армія завдала масованих авіаударів по житловій забудові Запоріжжя. Зафіксовано 13 авіаударів.

До медиків звернулися одинадцять людей - два чоловіка та дев’ять жінок, найстаршій з яких 83 роки.

За інформацією поліції Запорізької області, з о пів на шосту до сьомої ранку окупаційні війська здійснили масовану атаку проти цивільного населення. За попередньою інформацією, росіяни 13 разів вгатили (попередньо - КАБами) по території обласного центру.

Більше інформації – в новині.

Унаслідок ранкового обстрілу залізничної станції "Запоріжжя-1" пошкоджено будівлю вокзалу та вікна в поїзді №40 "Запоріжжя — Солотвино".

У ніч на 29 вересня Росія атакувала Україну 22 "шахедами". Сили протиповітряної оборони знищили 15 ворожих цілей.

Уночі 29 вересня противник випустив по Україні 22 ударних БпЛА типу "Shahed" з районів Єйська, Курська і Чауда.

"У результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 15 ударних БпЛА у Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях. Внаслідок протидії РЕБ ще п’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено, попередньо без наслідків", — повідомили у повітряних силах.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень. Більше чверті з них припадає на Покровський напрямок. 

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням сімох ракет, а також 73 авіаударів, зокрема скинув 124 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4700 обстрілів, з них 179 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень більше 1700 дронів-камікадзе. 

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали шістьох ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника. 

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 22 атаки противника в районах Греківки, Невського, Макіївки, Тернів, Торського та Білогорівки. 

На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 атак. Понад половину з них – в районах Селідового, Новоторецька, Миколаївки та Маринівки.

Триває операція у Курській області.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1170 військових, 9 ворожих танків і понад 60 артилерійських систем. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 651 810 військових, 8869 танків, 369 літаків та 1 підводний човен.

Про інші втрати ворога – в новині.

29-30 вересня 1941 року, лише за два дні в Києві нацисти розстріляли понад 30 тисяч євреїв. Україна вшановує 83-ті роковини трагедії Бабиного Яру.

Президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв масових розстрілів нацистами.

Президент наголосив, що Бабин Яр є тим страшним символом, коли світ обирає не помічати, мовчати, бути байдужим, бути недостатньо рішучим, аби дати злу гідну відсіч. "Коли очі світу заплющені, людяність програє".

"Бабин Яр – наочний доказ звірства, на яке спроможні режими на чолі з вождями, що тримаються на залякуванні та насильстві. У будь-які часи вони нічим не відрізняються. Але має відрізнятися реакція світу. Це те, чого світ повинен був навчитись. Треба стояти на сторожі людяності, життя і справедливості. Треба захищатись від зла.

Більше інформації – в новині.

У Волгоградській області РФ, ймовірно був атакований склад, де могли зберігати іранські балістичні ракети.

"Котлубань, Волгоградська область. Атаковано арсенал боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони рф", — повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Також місцеві пабліки повідомляли про вибухи поблизу військового містечка та військового аеродрому у Єйську Краснодарського краю РФ.

Губернатор Краснодарського краю підтвердив атаку безпілотниками. Водночас у Міноборони РФ заявили, що начебто збили 125 БпЛА літакового типу. 67 БПЛА нібито перехоплено та знищено над територією Волгоградської області, 17 – над територією Білгородської, 17 – над територією Воронезької області, 18 – над територією Ростовської області, по одному над територією Брянської та Курської областей та Краснодарського краю, 3 БПЛА над акваторією Азовського моря.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу! 

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