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Росія вивела два ракетоносії у Чорне море, — ВМС

У Середземному морі 1 ворожий корабель із загальним залпом до 16 ракет.

Росія вивела два ракетоносії у Чорне море, — ВМС
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Росія тримає у Чорному і Середземному морі три російські військові кораблі, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляють Військово-морські сили України.

Так, станом на ранок неділі в Чорному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет, а в Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

"За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили в Чорне море — 13 суден, із них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор, в Азовське море — 10 суден, із них 7 рухалися з протоки Босфор", — ідеться в повідомленні.

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