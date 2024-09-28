В неділю в Києві очікується короткочасний дощ, на заході – сильні опади

В Україні в неділю переважно утримається суха погода, лише в західних областях очікуються значні дощі, температура вночі 11-16°, вдень 19-24°, повідомляє Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр.

“У західних та Житомирській областях хмарно, значні (у Волинській, Хмельницькій та Житомирській областях помірні, місцями значні) дощі, зниження температури впродовж доби до 9-14°; в Карпатах сильний дощ, температура впродовж доби 4-9° тепла. Вітер північний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на решті території країни очікується мінлива хмарність, без опадів, лише у Київській та Вінницькій областях вдень місцями пройде короткочасний дощ; температура вночі 11-16°, вдень 19-24°, у південній частині до 27°. Вітер південно-східний з переходом у Київській, Чернігівській та Вінницькій областях на північний, 7-12 м/с, вдень у північних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві та області 29 вересня вночі без опадів, вдень місцями очікується короткочасний дощ. Вітер південно-східний з переходом на північний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. У столиці температура вночі 14-16°, вдень 21-23°; на Київщині вночі 11-16°, вдень 19-24°.

Синоптики прогнозують в західних областях 30 вересня помірний, 1 жовтня невеликий дощ, температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°; на високогір'ї Карпат 30 вересня помірний, 1 жовтня невеликий мокрий сніг, температура вночі та вдень 0-5° тепла.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, 30 вересня на Житомирщині, Вінниччині, вдень і на Одещині та в Криму, 1 жовтня у південній частині місцями пройдуть короткочасні дощі; температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16°, вдень 20-25°, в більшості північних областей 15-20°, на Житомирщині та Вінниччині 11-16°.

Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, 30 вересня в Україні, крім півдня, 1 жовтня у південній частині та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві та області 30 вересня - 1 жовтня без опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, 30 вересня місцями пориви 15-20 м/с. У столиці температура вночі 9-11°, вдень 17-19°; на Київщині вночі 8-13°, вдень 15-20°.

Згідно з прогнозом, в Україні 2-3 жовтня утримається суха погода. Температура в західних областях вночі 2-8° тепла, вдень 13-19°; на решті території вночі 6-12°, на півдні до 14°, вдень 18-24° (на високогір'ї Карпат вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°).

У столичному регіоні опади не прогнозуються. У Києві температура вночі 8-10°, вдень 20-22°; по області вночі 6-11°, вдень 18-23°.