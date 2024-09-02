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​Цьогорічний серпень у Києві увійшов до "двадцятки" найсухіших з 1891 року

У столиці випало лише 43% кліматичної норми опадів.

​Цьогорічний серпень у Києві увійшов до "двадцятки" найсухіших з 1891 року
Фото: EPA/UPG

Середньомісячна температура повітря у серпні в Києві дорівнювала +23,1°С, що на 2,7°С вище за кліматичну норму. 

Про це повідомила метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

За місяць у столиці було зафіксовано чотири температурні рекорди, які припали на період з 25 по 27 серпня. 

У рейтингу найтепліших серпень 2024 року посів третє місце. Найспекотнішим за час проведення спостережень залишається серпень 2010 року (24,6°С).

Найхолодніше у столиці було 14 серпня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до +13,4°С, а найтепліше – 20 серпня, коли максимальна температура після полудня досягла +35,5°.

"Опадів на проспекті Науки, 37 випало 24 мм, або 43% кліматичної норми. Цьогорічний серпень увійшов у двадцятку найсухіших з 1891 року у столиці", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, влітку цього року в Україні зафіксували в 3,5 раза більше випадків теплових і сонячних ударів порівняно з 2023 роком.

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