Резніков: на початку вторгнення Росії у Києві були ДРГ, вони були інфільтровані заздалегідь

Ексміністр оборони Олексій Резніков зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення Росії ворожі диверсійно-розвідувальні групи справді діяли в Києві. Але вони не проривалися через лінії оборони Збройних сил України, і були інфільтровані заздалегідь.
Про це він розповів в коментарі "Радіо Свобода" на тлі повідомлень журналістів та учасників оборони Києва про те, що російських ДРГ у столиці не було, а всі випадки їх виявлення були "дружнім вогнем".
"Що стосується, чи були ДРГ в Києві... Так, вони були. Я це точно знаю як міністр оборони. І вони знищувалися нашими силами безпеки і правопорядку. На жаль, були трагічні випадки і friendly fire ("дружній вогонь"), як то кажуть, і гинули і нацгвардійці… ДРГ були в місті Києві, вони були інфільтровані заздалегідь. Мені навіть ресторатори розповідали, як за два дні до того люди не розраховувались в ресторані і казали: «нічого, нічого, через...» і на російську мову далі переходили: «через два дні ви нам будете всі винні». Тому росіяни або їх колаборанти були в Києві, це правда", – сказав Резніков, відповідаючи на питання, чи міг заступник керівника Офісу президента Олег Татаров "вбивати чеченців у Києві".
При цьому Резніков не зміг ані підтвердити, ані спростувати інформацію те, що Татаров особисто брав участь в обороні Києва.
Раніше учасник оборони Києва, ветеран Олег Симороз заявив, що російських ДРГ в Києві не було. Однак, чи мав він на увазі лише такі, які теоретично могли прорвати оборону, чи й такі, які могли бути інфільтровані заздалегідь, не відомо.
"Це вже не таємниця. Про це не хочеться говорити, але, на жаль, у перші дні повномасштабного вторгнення у Києві ті повідомлення, які давала українська влада і багато інших публічних осіб, які розповідали, що у Києві працюють російські ДРГ, і ДРГ вбивають, на жаль, це виявилося «дружнім вогнем", – сказав Симороз.
Про це також говорив військовий оглядач Юрій Бутусов.
Що передувало
27 серпня президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції, що заступник голови Офісу президента Олег Татаров разом з гголовою СБУ Василем Малюком "вбивали чеченців у Києві" на початку повномасштабного вторгнення Росії.
- Татаров працював у системі МВС за часів Віктора Януковича. У 2021 він став фігурантом справи, що стосується розкрадання коштів Нацгвардії через оборудку будівельної корпорації з наданням НГУ більш дешевого житла для військових. Основним підозрюваним є експрезидент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась. Татаров підозрювався в наданні хабаря в 2017 році, коли він працював на "Укрбуд".
- Татаров почав фігурувати в справі після того, як Микитась пішов на угоду зі слідством та звинуватив його у злочині.
- Татарову кілька разів не могли обрати запобіжний захід, а 30 грудня 2020 прокурор Офісу генерального прокурора відкликав з Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування запобіжного заходу стосовно нього.
- В ОПУ після початку кримінального провадження заявляли, що відсторонили Татарова від обов'язків на час слідства, але не звільнили.
- У листопаді в СБУ повідомили, що після зміни органу досудового розслідування матеріали справи фактично не надійшли від Національного антикорупційного бюро до СБУ. Навесні цього року слідчі СБУ двічі звертилися до суду щодо продовження строку досудового розслідування в цій справі, однак обидва звернення були відхилені судом.
- У листопаді 2021 стало відомо, що Татаров повернувся до взаємодії з правоохоронними органами.