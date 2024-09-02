Резніков: на початку вторгнення Росії у Києві були ДРГ, вони були інфільтровані заздалегідь

Ексміністр оборони Олексій Резніков зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення Росії ворожі диверсійно-розвідувальні групи справді діяли в Києві. Але вони не проривалися через лінії оборони Збройних сил України, і були інфільтровані заздалегідь.

Про це він розповів в коментарі "Радіо Свобода" на тлі повідомлень журналістів та учасників оборони Києва про те, що російських ДРГ у столиці не було, а всі випадки їх виявлення були "дружнім вогнем".

"Що стосується, чи були ДРГ в Києві... Так, вони були. Я це точно знаю як міністр оборони. І вони знищувалися нашими силами безпеки і правопорядку. На жаль, були трагічні випадки і friendly fire ("дружній вогонь"), як то кажуть, і гинули і нацгвардійці… ДРГ були в місті Києві, вони були інфільтровані заздалегідь. Мені навіть ресторатори розповідали, як за два дні до того люди не розраховувались в ресторані і казали: «нічого, нічого, через...» і на російську мову далі переходили: «через два дні ви нам будете всі винні». Тому росіяни або їх колаборанти були в Києві, це правда", – сказав Резніков, відповідаючи на питання, чи міг заступник керівника Офісу президента Олег Татаров "вбивати чеченців у Києві".

При цьому Резніков не зміг ані підтвердити, ані спростувати інформацію те, що Татаров особисто брав участь в обороні Києва.

Раніше учасник оборони Києва, ветеран Олег Симороз заявив, що російських ДРГ в Києві не було. Однак, чи мав він на увазі лише такі, які теоретично могли прорвати оборону, чи й такі, які могли бути інфільтровані заздалегідь, не відомо.

"Це вже не таємниця. Про це не хочеться говорити, але, на жаль, у перші дні повномасштабного вторгнення у Києві ті повідомлення, які давала українська влада і багато інших публічних осіб, які розповідали, що у Києві працюють російські ДРГ, і ДРГ вбивають, на жаль, це виявилося «дружнім вогнем", – сказав Симороз.

Про це також говорив військовий оглядач Юрій Бутусов.

Що передувало

27 серпня президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції, що заступник голови Офісу президента Олег Татаров разом з гголовою СБУ Василем Малюком "вбивали чеченців у Києві" на початку повномасштабного вторгнення Росії.