Зеленський прокоментував повернення Татарову повноважень взаємодії з правоохоронними органами

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію журналістів щодо повернення заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову повноважень взаємодії із правоохоронними органами. Він був позбавлений них розпорядженням голови ОПУ Андрія Єрмака через конфлікт інтересів та у звʼязку із суспільним запитом.

Оновлено. Президент згодом уточнив, що ніяких повноважень щодо співпраці НАБУ, прокуратури і СБУ йому не повернули.

На пресконференції глава держави сказав, що посада Татарова затверджується підписом президента в указі, але кандидатуру обирає безпосередній керівник, тобто голова ОПУ.

"Є декілька рчеей, які начебто призначає президент, наприклад, суддів – їх обирає колегія суддівська. Я їх багатьох з них не знаю, ми перевіряємо їх згідно з законодавством, але я не знаю. І тут Татаров зам голови офісу, і ця посада – це людина, яка відповідає за взаємодію із правоохоронними органами. В гарячий момент було правильним рішення, Андрій йому сказав – у тебе така ситуація, щоб довести, що ти невинен у цій справі, або буде навпаки – подивимось – на цей період якихось повноважень ти будеш обмежений. Мені здається, це правильне рішення", – зазначив він.

На запитання журналістки Марії Жартовської про те, чи знав президент про повернення поноважень, про що свідчить відповідь із Офісу президента влітку цього року, той сказав: "Ну там закінчилась ця історія? Я не звертав на це уваги. Чесно. Але дивіться, він займає таку посаду, в нього є ці поноваження. Мені здається, що тут нічого страшного".

У відповідь на питання, чи значить це, що конфлікту інтересів більше немає, президент сказав: "Напевно".

"Хтось повинен відповідати за цей блок, хтось повинен розуміти. У наших послів запитайте – вони щодня із ним працюють... Ви сказали: "суспільний запит". Суспільство вимагає результатів, і я від Єрмака вимагаю результатів. Ці результати повинні робитись швидко, вони робляться", – зазначив президент.

Нагадаємо, справа, в якій фігурує Татаров, стосується розкрадання коштів Нацгвардії через оборудку будівельної корпорації з наданням НГУ більш дешевого житла для військових. Основним підозрюваним є експрезидент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась. Заступник голови Офісу президента Олег Татаров підозрюється в наданні хабаря в 2017 році, коли він працював на "Укрбуд".

Татаров почав фігурувати в справі після того, як Микитась пішов на угоду зі слідством та звинуватив його у злочині.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляв, що НАБУ має в розпорядженні листування заступника голови Офісу президента України Олега Татарова з іншими фігурантами справи Максима Микитася. Мова йде про внесення недостовірних даних до експертизи. Експерт Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру отримав неправомірну вигоду у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. грн, а за це він занизив вартість житлового комплексу з 81 до 7 млн грн.

Татарову кілька разів не могли обрати запобіжний захід, а 30 грудня 2020 прокурор Офісу генерального прокурора відкликав з Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування запобіжного заходу стосовно нього.

В ОПУ після початку кримінального провадження заявляли, що відсторонили Татарова від обов'язків на час слідства, але не звільнили.

Окрім цього, у грудні Печерський райсуд вирішив передати справу Микитася від НАБУ до іншого відомства. Рішення ухвалив Сергій Вовк. Суддя зобов’язав генерального прокурора Ірину Венедіктову вирішити "неіснуючий спір про підслідність" та доручити досудове розслідування іншому органу. У САП заявили, що Печерський суд не має на це повноважень, а справа має розглядатися Вищим антикорупційним судом.

23 грудня заступник генпрокурорки Олексій Симоненко передав кримінальне провадження за підозрою Олега Татарова в причетності до корупції за часів його роботи в "Укрбуді" від НАБУ до СБУ. У НАБУ заявляють, що це рішення він ухвалив таємно, без консультацій з САП та самим бюро, і пізно увечері – після 23 години.

В Офісі генпрокурора заявили, що рішення про передання розслідування справи щодо розкрадання майна в Нацгвардії ухвалено на підставі судового рішення, втручання у діяльність НАБУ немає.

Верховний Суд постановив, що українське законодавство не передбачає оскарження рішення слідчого судді щодо зобов’язання змінити підслідність у кримінальному провадженні, тобто справа Микитася залишиться в СБУ.

Уже 15 січня ВАКС зобов'язав Венедіктову розглянути клопотання про повернення справи Татарова до НАБУ. У лютому Офіс генпрокурора викликав Артема Ситника на допит. Редактор 2Цензор.нет" Юрій Бутусов написав, що це було зроблено, щоб забрати у НАБУ справу Татарова.

У березні Шевченківський районний суд Києва відмовився скасовувати підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову.

У листопаді в СБУ повідомили, що після зміни органу досудового розслідування матеріали справи фактично не надійшли від Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України. Навесні цього року слідчі СБУ двічі звератилися до суду щодо продовження строку досудового розслідування в цій справі, однак обидва звернення були відхилені судом.