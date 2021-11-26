Зеленський пояснив політ в Карпати на гвинтокрилі ДСНС поламкою президентського літака

Він сказав, що в резиденції в "Синьогорах" планується святкування 30-річчя української дипломатії.

Президент Володимир Зеленський пояснив свій нещодавній візит на державну дачу "Синьогора" в Гуті у Карпатах. Він підкреслив, що має повне право на перебування на цій державній дачі і вирішив полетіти туди на один день, увечері пʼятниці 19 листопада, з родиною. Паралельно він проводив там планування масштабного заходу – святкування 30-річчя української дипломатії, що планується провести саме в державній резиденції.

Про це він розповів у відповіді на запитання журналіста УП Михайло Ткача, який раніше підготував розслідування про святкування ювілею голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Щодо державної дачі – я маю на це повне право, що я не хочу жити в цьому готелі, маю на це повне право. Повинен купити дім, зняти його, але щоб я не зробив, ви все рівно будете приїжджати до мене в гості і запускати дрони. До речі, обʼєкт "Синьогори" – захищений обʼєкт, а ви використовуєте дрони. Незважаючи на те, що це порушення законодавства, шановний прокурор Михайло", – зазначив президент.

Щодо своєї обіцянки передати держдачі для відпочинку дітям, він сказав: "У державній резиденції, де я є, і маю на це повне право, там є багато будівель, і вони передані дітям. Дітям, які живуть без батьків. Це вже рік, ця обіцянка повністю зроблена".

Він додав, що всього був чотири рази за 2,5 роки президентства в "Синьогорах". Зеленський зауважив, що готується проєкт надання в користування держдач дипломатам. А на 22 грудня в "Синьогорах" заплановано масштабний захід з нагоди 30-річчя української дипломатії.

"22 число грудня – дуже важливий день. Заходи будуть проходити три дні – тридцятиріччя української дипломатії. Я хотів до цього часу надати можливість, щоб ми використовували резиденцію для заходу. Всі посли знають про це. 20 числа буде Івано-Франківськ, буде перший приїзд послів, з нашими всіма послами одразу ніхто не зустрічався. Все це буде відбуватися в державній резиденції в Гуті. Багато всього робиться, і гвинтокрили, щоби облаштувати багато речей", – зазначив президент.

"Я прилетів туди без гостей, не на приватному літаку. Ви не звернулись до мене особисто після того, як я там був. За дві години до ефіру ви звернулись в офісі (Ткач зауважив, що було не дві, а сім годин. – Ред.). Я маю повне право іноді відпочивати. Завдяки вам для мене більше немає місця в Києві, де я можу відпочивати. Це неправильно. Я жива людина і маю право на особисте життя", – зазначив він.

Зеленський також сказав, що Андрій Єрмак, який народився 21 листопада, відмовився святкувати.

"Він сказав, що завтра тут будуть люди, які скажуть: "Поки йде покладання квітів, хтось там щось святкує, пляски на крові", – заявив президент.

Він підтвердив, що був у "Синьогорі", і був там із Андрієм Єрмаком. Президент сказав, що літав гвинтокрилом ДСНС, бо президентські літак і гвинтокрил зламані.

"У пʼятницю увечері після роботи я зі своєю родиною полетів на один день відпочити. І так, я полетів", – зазначив він.

Президент додав, що в гвинтокрилі були супроводжувальні особи, адже президент не може літати один.

"Літак президента не працює, бо не може директор ДУСа виділити кошти, бо всі медіа кричать – не дай Боже, що щось витрачається на президента. Літак ремонтується", – пояснив президент, чому використовувався гвинтокрил ДСНС.

Зеленський підтвердив, що справді зустрічався там із головою Мінрегіону Олексієм Чернишовим, але не для святкування ювілею Єрмака, а задля планування майбутнього заходу з дипломатами, і жодних "циган і ведмедів він не викликав".

"Я прекрасно відпочив з паном Чернишовим, працюючи в ніч з пʼятниці на суботу. В суботу у мене був вихідний день. Разом зі мною був голова офісу і моя сімʼя. У неділю (в сам День народження Єрмака. – Ред.) я полетів о 7 ранку", – зазначив він.

Потім президент взяв участь у покладанні квітів з нагоди Дня Свободи і Гідності. Потім він поїхав на роботу, провів зустрічі з військовими, мав наради, а потім нагородження.

Нагадаємо, 24 листопада УП оприлюднила матеріал про те, що президент Володимир Зеленський та Офіс президента святкували день народження Андрія Єрмака на державній дачі. Гостей до резиденції в Карпатах доставляли за допомогою гелікоптерів ДСНС.

У Офісі президента зазначили, що у п'ятницю Зеленський працював у Києві. Ввечері того дня відбув до резиденції в Гуті. У неділю він був у Києві на відповідних заходах, присвячених річниці початку Революції Гідності. У понеділок він також перебував на робочому місці.

У відомстві також наголосили, що користування резиденцією в Гуті протягом одного-двох днів, як і гвинтокрилами, які забезпечують пересування президента, "відбувалося згідно зі звичайними протоколами щодо переміщення президента та його співробітників і користування відповідними об'єктами".

Єрмак заявив, що чотириденного святкування не було і ніякі літаки не використовувались.

Він також сказав, що День народження святкував фактично вночі, коли приїхав до мами.