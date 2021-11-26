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Зеленський: дату наступних виборів має назвати КСУ

Звернення до Конституційного суду мають ініціювати депутати.

Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський вважає, що дату наступних виборів Верховної Ради має назвати Конституційний суд.

Про це він сказав на пресконференції в п'ятницю.

"Депутати, якщо захочуть, звернуться до Конституційного суду, і Конституційний суд повинен відповісти. Я вважаю, це правильне рішення", - заявив Зеленський.

Чергові парламентські вибори за Конституцією України повинні відбутися на п'ятий рік повноважень чинної Верховної Ради. Тобто з четвертого на п'ятий рік, 29 жовтня 2023 року. А чергові президентські – 31 березня 2024 року.

Нинішні рейтинги свідчать про те, що президентська партія "Слуга народу" не зможе набрати більшість голосів і з жодною із партій, скоріше за все, коаліцію створити не зможе.

В таких умовах Зеленський в останні місяці своєї каденції залишиться без "свого" уряду та прем'єра.

Підставою для звернення в Конституційний суд може стати той факт, що термін повноважень Верховної Ради має становити п'ять років, але якщо вибори відбудуться 29 жовтня 2023 року, тоді він становитиме тільки чотири роки і чотири місяці.

Докладніше про це читайте в матеріалі шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної "Выборы: рискнуть или перенести?".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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