Зеленський: "Бурба заробляв гроші на отриманій інформації"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба "заробляв гроші" на отриманій інформації.

За словами Зеленського на пресконференції, Бурба також під час розгону Майдану керував напрямком блокування транспорту. Тоді він був на посаді в СБУ.

"Коли я прийшов, я хотів його звільнити, бо розвідники не дуже гарно про нього говорили. Він керував блокуванням транспорту на Майдану, коли розганявся Майдан, він керував транспортом, коли був в СБУ. Він цим займався, але Петро Олексійович вирішив його зберегти. Поставив його керівником розвідки України. Він не розвідник, він СБУшник, він особисто розвідоперацій не виконував", – заявив він.

Фото: president.gov.ua

Зеленський також сказав, що будинок Бурби розташовано по-сусідстві з його тимчасовою резиденцією. І головний розвідник відремонтував його за 11 млн.

"Він бізнесмен, але це розвідка, це ж не Бесарабка. Всім відомо, що він займався таким бізнесом: він отримував ту чи іншу інформацію, і на цій інформації заробляв гроші. Такий керівник розвідки мене не влаштовував", – заявив він.

Щодо самой спецоперації по "вагнерівцям" президент сказав, що відбулася щотижневі наради з усіма розвідками, зокрема і з прикордонною, потім всі дані аналізувалися в робилися висновки.

Нагадаємо, ексначальник ГУР Міноборони Василь Бурба в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером", присвяченому розслідуванню, заявив, що вказівку про перенесення фінального етапу операції щодо затримання "вагнерівців" він отримав від голови Офісу президента Андрія Єрмака, але це нібито вказівка самого президента.