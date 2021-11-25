Зеленський поговорив із Меркель про російські війська біля кордоні України

Канцлер пообіцяла, що зазіхання на суверенітет України не залишаться без відповіді.

Президент Володимир Зеленський у четвер, 25 листопада, провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

На сайті глави німецького уряду повідомляється, що вони говорили про безпекову ситуацію на українсько-російському кордоні та на сході України.

"Канцлер Меркель підкреслила свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та наголосила, що замах на них не залишиться без наслідків", - сказано в повідомленні.

Зеленський і Меркель домовилися продовжувати мирне врегулювання в "нормандському форматі" та виконання Мінських домовленостей.

Лідери України й Німеччини також обмінялися думками щодо ситуації на білоруських кордонах.

Нагадаємо, що раніше в четвер Меркель зустрілася з прем'єр-міністром Польщі Матеушом Моравецьким. На пресконференції після цієї зустрічі вона сказала, що Європейський Союз має бути готовий до нових санкцій проти Росії у випадку загострення безпекової ситуації в Україні.

Меркель піде з посади канцлера Німеччини на початку грудня, її змінить Олаф Шольц.

Попередня розмова між Зеленським та Меркель відбулася в жовтні, коли вона разом із президентом Франції Еммануелем Макроном намагалася реанімувати "нормандський формат".