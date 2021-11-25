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Зеленський поговорив із Меркель про російські війська біля кордоні України

Канцлер пообіцяла, що зазіхання на суверенітет України не залишаться без відповіді.

Зеленський поговорив із Меркель про російські війська біля кордоні України
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський у четвер, 25 листопада, провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

На сайті глави німецького уряду повідомляється, що вони говорили про безпекову ситуацію на українсько-російському кордоні та на сході України.

"Канцлер Меркель підкреслила свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та наголосила, що замах на них не залишиться без наслідків", - сказано в повідомленні.

Зеленський і Меркель домовилися продовжувати мирне врегулювання в "нормандському форматі" та виконання Мінських домовленостей.

Лідери України й Німеччини також обмінялися думками щодо ситуації на білоруських кордонах.

Нагадаємо, що раніше в четвер Меркель зустрілася з прем'єр-міністром Польщі Матеушом Моравецьким. На пресконференції після цієї зустрічі вона сказала, що Європейський Союз має бути готовий до нових санкцій проти Росії у випадку загострення безпекової ситуації в Україні.

Меркель піде з посади канцлера Німеччини на початку грудня, її змінить Олаф Шольц.

Попередня розмова між Зеленським та Меркель відбулася в жовтні, коли вона разом із президентом Франції Еммануелем Макроном намагалася реанімувати "нормандський формат".

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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