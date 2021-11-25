Перша в історії Швеції жінка-прем'єр подала у відставку через кілька годин після призначення
Перша в історії Швеції жінка-прем'єр подала у відставку через кілька годин після призначення
"Слуги народу" оприлюднили спільну заяву про "олігархічний шантаж проти держави" щодо телеканалів Ріната Ахметова
"Слуги народу" оприлюднили спільну заяву про "олігархічний шантаж проти держави" щодо телеканалів Ріната Ахметова
«Тисяча Зеленського»: запитань багато, відповідей – не дуже
«Тисяча Зеленського»: запитань багато, відповідей – не дуже
В Україні підтвердили поширення найзаразнішого підвиду штаму дельта
В Україні підтвердили поширення найзаразнішого підвиду штаму дельта
ДПСУ оголосила про початок спецоперації на кордоні з Білоруссю
ДПСУ оголосила про початок спецоперації на кордоні з Білоруссю
У президентському рейтингу лідирують Володимир Зеленський та Петро Порошенко, - Центр Разумкова
У президентському рейтингу лідирують Володимир Зеленський та Петро Порошенко, - Центр Разумкова
Новий виклик для Андрія Шевченка. Чи приборкає Шева італійських грифонів?
Новий виклик для Андрія Шевченка. Чи приборкає Шева італійських грифонів?
Євросоюз закликав Росію скасувати указ про визнання товарів з ОРДЛО
Євросоюз закликав Росію скасувати указ про визнання товарів з ОРДЛО
Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
Секретар Радбезу РФ Патрушев: "в Україні може спалахнути будь-якої миті"
ГоловнаПолітика

Закарпатську облраду замість "слуги" очолив представник локальної партії

Чубірко вже був головою Закарпатської облради у 2014-2015 роках.

Закарпатську облраду замість "слуги" очолив представник локальної партії
Фото: facebook.com/zakrada.gov.ua

У Закарпатській обласній раді в четвер, 25 листопада, обрали нового голову замість Олексія Петрова зі "Слуги народу". Ним став Володимир Чубірко, за якого проголосували 37 депутатів.

Пресслужба обласної ради повідомила, що Чубірко, представник місцевої партії "Рідне Закарпаття", був єдиним кандидатом на цю посаду.

Володимир Чубірко народився 12 жовтня 1976 року у місті Ужгороді. У 2000 році закінчив економічний факультет Ужгородського державного університету за спеціальністю "Фінанси та кредит", у 2008 році в УжНУ здобув кваліфікацію магістра права. Працював директором комерційних підприємств області. Був депутатом обласної ради V та VI скликань.

З 31 жовтня 2014 року по 1 грудня 2015 року Чубірко вже був головою Закарпатської облради.

Нагадаємо, що на місцевих виборах 2020 року "Рідне Закарпаття" отримало 12 мандатів в обласній раді, тоді як "Слуга народу" - 11. Після виборів cтавленик "Рідного Закарпаття" Анатолій Полосков отримав посаду голови ОДА, а представник "Слуги народу" Олексій Петров очолив Закарпатську облраду.

Проте восени 2021 року депутати обласної ради проголосували за відставку Петрова. Президент Володимир Зеленський у відповідь звільнив Полоскова, призначивши замість нього т.в.о глави ОДА Петра Добромільського, який представляє "Слугу народу".

"Рідне Закарпаття" під місцеві вибори 2020 року створили закарпатські мажоритарники з депутатської групи "Довіра" Валерій Лунченко, Василь Петьовка, Роберт Горват і Владислав Поляк. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також