Закарпатську облраду замість "слуги" очолив представник локальної партії

Чубірко вже був головою Закарпатської облради у 2014-2015 роках.

У Закарпатській обласній раді в четвер, 25 листопада, обрали нового голову замість Олексія Петрова зі "Слуги народу". Ним став Володимир Чубірко, за якого проголосували 37 депутатів.

Пресслужба обласної ради повідомила, що Чубірко, представник місцевої партії "Рідне Закарпаття", був єдиним кандидатом на цю посаду.

Володимир Чубірко народився 12 жовтня 1976 року у місті Ужгороді. У 2000 році закінчив економічний факультет Ужгородського державного університету за спеціальністю "Фінанси та кредит", у 2008 році в УжНУ здобув кваліфікацію магістра права. Працював директором комерційних підприємств області. Був депутатом обласної ради V та VI скликань.

З 31 жовтня 2014 року по 1 грудня 2015 року Чубірко вже був головою Закарпатської облради.

Нагадаємо, що на місцевих виборах 2020 року "Рідне Закарпаття" отримало 12 мандатів в обласній раді, тоді як "Слуга народу" - 11. Після виборів cтавленик "Рідного Закарпаття" Анатолій Полосков отримав посаду голови ОДА, а представник "Слуги народу" Олексій Петров очолив Закарпатську облраду.

Проте восени 2021 року депутати обласної ради проголосували за відставку Петрова. Президент Володимир Зеленський у відповідь звільнив Полоскова, призначивши замість нього т.в.о глави ОДА Петра Добромільського, який представляє "Слугу народу".

"Рідне Закарпаття" під місцеві вибори 2020 року створили закарпатські мажоритарники з депутатської групи "Довіра" Валерій Лунченко, Василь Петьовка, Роберт Горват і Владислав Поляк.