У Офісі президента зазначили, що у п'ятницю Зеленський працював у Києві. Ввечері того дня відбув до резиденції в Гуті.

Президент Володимир Зеленський та Офіс президента святкували день народження Андрія Єрмака на державній дачі. Гостей до резиденції в Карпатах доставляли за допомогою гелікоптерів ДСНС.

Про це йдеться у розслідуванні "Української правди".

За даними журналістів, які посилаються на власні джерела, президент Володимир Зеленський та керівник його офісу Андрій Єрмак у п'ятницю ще до закінчення робочого дня вирушили в Карпати до державної резиденції президента України Синьогора. Там у неділю Андрій Єрмак мав відсвяткувати ювілей - 50 років.

При цьому президентський борт із Києва не прилітав. Натомість вранці 19 листопада з Києва до Івано-Франківська прилетів чартер який має стосунок до групи "Приват" Ігоря Коломойського. Борт майже одразу повернувся до Києва. Чи прилітав на ньому Зеленський - журналістам з’ясувати не вдалося.

Журналісти також з’ясували, що 21 листопада, у день народження Єрмака та в день Гідності та Свободи близько 10 ранку Зеленський і Єрмак, які були на Івано-Франківщині, з'явилися на Інститутській у Києві, о 12 президент нагородив воїнів, а вже о першій гвинтокрил ДСНС злетів з бази рятувальників у Козині і за дві години сів в Івано-Франківську.

За джерелами "Української правди", серед гостей на святі були заступник керівника Офісу Андрій Татаров та міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

У Офісі президента з приводу розслідування оприлюднили заяву із запереченням оприлюдненої журналістами інформації.

"Перше: офіційно повідомляємо, що не було жодного 4-денного святкування з феєрверками, концертами, макетами венеційської архітектури, масовкою гостей та іншими принадами, які ще можна додумати для більшої ефектності. Друге: не було використання державних чи приватних літаків жодних осіб, пов'язаних з будь-якими бізнесменами. Гвинтокрилами ДСНС гостей чи взагалі сторонніх осіб не перевозили, тим більше з розважальною метою”, - повідомили у пресслужбі ОП.

У Офісі президента зазначили, що у п'ятницю Зеленський працював у Києві. Ввечері того дня відбув до резиденції в Гуті. У неділю він був у Києві на відповідних заходах, присвячених річниці початку Революції Гідності. У понеділок він також перебував на робочому місці.

У відомстві також наголосили, що користування резиденцією в Гуті протягом одного-двох днів, як і гвинтокрилами, які забезпечують пересування президента, "відбувалося згідно зі звичайними протоколами щодо переміщення президента та його співробітників і користування відповідними об'єктами".

"П'яте: з інших представників влади до резиденції заїжджав лише Олексій Чернишов, який перебував у ті дні в Рівному та пересувався автівкою. Шосте: Андрій Єрмак відзначив день народження у понеділок в Києві – з батьками, у вівторок його привітали колеги в Офісі президента", - сказано у повідомленні.