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Заступник голови Харківської облради, якого спіймали на хабарі, просить припинити його повноваження

Повноваження депутата обласної ради при цьому він вирішив не складати.

Заступник голови Харківської облради, якого спіймали на хабарі, просить припинити його повноваження
Фото: facebook.com / Андрій Малиш

Заступник голови Харківської облради Андрій Малиш, якого підозрюють в отриманні мільйонного хабара, просить достроково припинити його повноваження. Харківська облрада розгляне це питання у четвер, 25 листопада. 

Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту рішення, опублікованої на сайті облради.

"В обласну раду надійшла особиста заява від заступника голови обласної ради Маля А.В. про дострокове припинення повноважень заступника голови Харківської обласної ради без припинення повноважень депутата обласної ради", - сказано у документі.

Нагадаємо, що Андрія Малиша та адвоката Руслана Танабаша затримали 22 липня детективи НАБУ.

Слідство вважає, що Малиш вимагав 1,05 млн гривень від керівника обласного комунального підприємства за те, щоб його залишили на займаній посаді.

Дії Малиша кваліфікували за ч. 4 ст. 368 (отримання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу, а адвоката - за ч.5 ст.27, ч.4 ст. 368 (пособництво в отриманні неправомірної вигоди) Кримінального кодексу.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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