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Начальник одного із відділів поліції в Одеській області в перший день роботи попався на хабарі

Володимир Панченко вимагав та отримав 4 тис. доларів за закриття кримінального провадження.

Начальник одного із відділів поліції в Одеській області в перший день роботи попався на хабарі
Фото: Офіс генпрокурора

В Одеській області на хабарі 4 тисячі доларів США викрили начальника одного із відділів поліції. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (хабарництво у значному розмірі).

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, поліцейський, який раніше виконував обов’язки начальника відділу, в день призначення керівником одержав від громадянина кошти за непритягнення до кримінальної відповідальності за фальсифікацію документів з переоформлення комбайнів", - сказано в повідомленні.

Правоохоронця затримано під час передачі коштів. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Операцію з викриття проведено прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, за оперативного супроводу співробітників управління СБУ в Одеській області. 

За даними ЗМІ, 21 листопада за хабар затримали голову одного з відділів Національної поліції в Одесі Володимира Панченка. Це сталося у день його призначення на посаду. Арешт високопоставленого правоохоронця провели на 23 кілометрі траси Одеса-Южне.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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