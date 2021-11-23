В Одеській області на хабарі 4 тисячі доларів США викрили начальника одного із відділів поліції. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (хабарництво у значному розмірі).

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, поліцейський, який раніше виконував обов’язки начальника відділу, в день призначення керівником одержав від громадянина кошти за непритягнення до кримінальної відповідальності за фальсифікацію документів з переоформлення комбайнів", - сказано в повідомленні.

Правоохоронця затримано під час передачі коштів. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Операцію з викриття проведено прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, за оперативного супроводу співробітників управління СБУ в Одеській області.

За даними ЗМІ, 21 листопада за хабар затримали голову одного з відділів Національної поліції в Одесі Володимира Панченка. Це сталося у день його призначення на посаду. Арешт високопоставленого правоохоронця провели на 23 кілометрі траси Одеса-Южне.