У лобовому зіткненні на Закарпатті загинули троє людей

Фото: zk.npu.gov.ua

У Закарпатській області в неділю вдень сталася ДТП, внаслідок якої загинули троє людей. За даними місцевої поліції, на ділянці дороги між прикордонними селами Косонь та Велика Бийгань водій автомобіля Volkswagen Рassat виїхав на зустрічну смугу, де саме рухався мікроавтобус Mercedes.

Внаслідок зіткнення 62-річний водій легковика та двоє його пасажирів, 64-річний та 65-річний чоловіки, померли на місці події.

57-річний водій мікроавтобусу з численними травмами госпіталізований до реанімаційного відділення районної лікарні.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини ДТП. Попередня правова кваліфікація трагічної події – ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих).

Фото: zk.npu.gov.ua

Фото: zk.npu.gov.ua

Нагадаємо, що вранці 20 листопада у Львові маршрутка збила на переході двох жінок, одна з них померла.