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У Києві від падіння дерева під час хресної ходи загинула дружина протоієрея

Жінка від отриманих травм загинула на місці. 

У Києві 20 листопада внаслідок падіння дерева загинула дружина протоієрея Сергія Коцаря. Про це повідомили на сторінці Храму Єрусалимської ікони Богородиці (УПЦ МП). 

"У престольне свято в храмі мученика Валерія, що на Гідропарку, від час хресної ходи при пориві вітру на матушку Марію впало дерево, і вона від отриманих травм загинула на місці", – йдеться у повідомленні.

Марія і Сергій Кацарь.
Фото: Facebook Храму Єрусалимської ікони Богородиці
Марія і Сергій Кацарь.

Жінці було 35 років. 

Нагадаємо, вчора в Києві спостерігалися шквальні пориви вітру до 24 метрів на секунду. В кількох місцях повалило дерева. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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