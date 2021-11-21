У Києві від падіння дерева під час хресної ходи загинула дружина протоієрея

У Києві 20 листопада внаслідок падіння дерева загинула дружина протоієрея Сергія Коцаря. Про це повідомили на сторінці Храму Єрусалимської ікони Богородиці (УПЦ МП).
"У престольне свято в храмі мученика Валерія, що на Гідропарку, від час хресної ходи при пориві вітру на матушку Марію впало дерево, і вона від отриманих травм загинула на місці", – йдеться у повідомленні.
Жінці було 35 років.
Нагадаємо, вчора в Києві спостерігалися шквальні пориви вітру до 24 метрів на секунду. В кількох місцях повалило дерева.