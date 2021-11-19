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"Нафтогаз" переїде в новий офіс

Корпоративний центр компанії буде біля Майдану Незалежності.

"Нафтогаз" переїде в новий офіс
Фото: delo.ua

НАК "Нафтогаз України" переїде з офісу на вулиці Богдана Хмельницького у новий корпоративний центр на Михайлівській, біля Майдану Незалежності.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"«Нафтогаз України» формує новий корпоративний центр [...] на вул. Михайлівській у Києві. Локація, в якій буде сформовано корпоративний центр Нафтогазу, відповідає новим підходам компанії. Будівля є утилітарною, структурованою за принципом «open space», інтер’єр витриманий в сучасному та демократичному стилі", - заявила пресслужба "Нафтогазу".

Стара адміністративна будівля на Хмельницького, побудована на місяці колишньої Фундуклеївської жіночої гімназії, перебуває в аварійному стані та потребує реконструкції.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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