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Соратник Медведчука купив радіостанцію

Компанія поки що не має ліцензії на мовлення.

Соратник Медведчука купив радіостанцію
Фото: zagittya.com.ua

Колишній генеральний продюсер каналу "112-Україна" Артем Марчевський на цьому тижні придбав ТОВ "Радіокомпанія Срібна хвиля".

Про це повідомило профільне видання "Детектор Медіа".

Він став власником компанії, що володіє ліценцією на розважальне-музичне радіомовлення в Криму і в місті Севастополь, разом із юристом Олександром Барановським та програмістом Владиславом Серебряковим.

Марчевський, який очолює молодіжну організацію проросійської партії ОПЗЖ, розказав виданню, що це буде розважальне музичне радіо для аудиторії віком від 15 до 35 років, в роботі якого будуть задіяні "блогери"; також плануються розмовні програми з "селебритіз зі світу тіктока".

В Криму ТОВ "Радіокомпанія Срібна хвиля" мовила із позивним "Перець ФМ", зараз у неї немає жодної ліцензії на мовлення в Україні.

"Радіо - це нормальний працюючий бізнес, ми вирішили спробувати - у нас у кожного є уявлення про те, як потрібно розвивати радіобізнес та будувати радіостанцію. Це мій та партнерів особистий проєкт, який не пов’язаний з Медведчуком чи моїм іншим бізнесом", - сказав Марчевський.

Марчевський кілька років тому балотувався до Київради від партії "Право народу". Лідером списку був наближений до Медведчука Віктор Чорний, а сама назва "Право народу" є частиною офіційного найменування громадського руху Медведчука "Український вибір - право народу".

У 2018 році він став генеральним продюсером "112 Україна", коли канал було продано громадянину Німеччини Едуарду Катцу, якого ЗМІ називали підставною особою, що діяла в інтересах Віктора Медведчука.

У 2019 році Марчевський балотувався до Верховної Ради від ОПЗЖ, а у 2021 році став одним зі співвласників телеканалу "Перший незалежний", який створили після закриття так званих "каналів Медведчука" (ZIK, NewsOne та "112 Україна").

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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