Журналісти програми "Схеми" отримали у своє розпорядження план усіх поверхів палацу народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Фото: Схеми

Цей будинок звели на колишній території державних дач на півночі Києва. За свідченнями екскерівника Фонду держмайна Михайла Чечетова, територію приватизували на початку 2000-х незаконно, через тиск особисто Віктора Медведчука.

Маєток має більше від сотні окремих приміщень площею понад дві тисячі квадратних метрів. Це два ліфти, шубосховище, басейн, масажна, перукарня, тренажерна зала, склад картин, камінна, кімнати для покоївок, пункт спостереження охорони, власна церква та ще ціла низка об’єктів.

Як повідомляє Радіо Свобода, спочатку журналісти хотіли показати тих, хто відвідує Віктора Медведчука вдома. Політик сьомий місяць перебуває у будинку за високими деревами на вулиці Медвинській у Києві.

Будинок Медведчука на вулиці Медвинській у Києві

"А потім виникло, здавалось би, логічне запитання. А чому це Віктор Медведчук взагалі проводить домашній арешт не у своєму відомому маєтку під Києвом? Політик же сам зізнавався, що мешкає у Пущі-Водиці. Тож «Схеми» вирішили пошукати відповідь на це запитання. І відповідь знайшли. Але, крім цього, знайшли ще й низку дивних об’єктів у маєтку кума Путіна у лісі. Серед них – церква, приміщення для ялинкових іграшок і секретна кімната", - йдеться у програмі.

Фото: План цокольного поверху маєтку Медведчука

Так, на цокольному поверсі, зокрема, є окремий гардероб для суконь, а також приміщення для зберігання картин – їх у подружжя 530, і це без врахування 227 ікон. Поміж іншого, тут також розташовано склад ялинкових іграшок площею 28 кв. м.

Перукарня, масажна, басейн і секретна кімната розміщені на першому поверсі. Там же - так званий гостьовий блок.

План першого поверху маєтку Медведчука

Другий поверх відведений під спальні. На третьому поверсі знайшлося місце для церкви і барної зони. Домашня капличка позначена на кресленнях як домова церква площею 43 квадрати. Це приміщення межує із барною зоною.

План другого поверху маєтку Медведчука

План третього поверху маєтку Медведчука

Загалом журналісти нарахували у палаці Медведчука 114 приміщень. Загальна площа будинку відповідно до декларації – 2 113 квадратних метрів.

Зараз маєток активно ремонтують - попри те, що на його власника накладено санкції.