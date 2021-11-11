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Петиція Стерненка про заборону на в'їзд для громадян Росії зібрала понад 25 тис. голосів

Тепер її має розглянути глава держави.

Петиція Стерненка про заборону на в'їзд для громадян Росії зібрала понад 25 тис. голосів
Фото: Lb.ua

Петиція на сайті Офісу президента України про обмеження права на вʼїзд на територію України громадян держави-агресора Російської Федерації набрала необхідну для розгляду главою держави кількість голосів.

Станом на 18:50 11 листопада її підтримали 25 250 українців. До завершення збору голосів залишається ще 83 дні.

Петиція №22/125566-еп була зареєстрована 2 листопада, її автор - одеський активіст Сергій Стерненко.

"Прошу президента України з метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах триваючої збройної агресії РФ проти України ініціювати запровадження заборони для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму", - вказав він у тексті петиції.

Як зазначив автор петиції у Facebook, тема петиції "особливо актуальна з огляду на нинішнє загострення на фронті та стягування російських військ до кордонів". Стерненко вважає, що якщо Зеленський відмовить у задовільненні вимог у петиції, то він "відстоює інтереси громадян РФ".

Нагадаємо, раніше необхідну кількість підписів набрала петиція з вимогою повної заборони концертів артистів із Росії до повернення Криму у склад України та відновлення контролю Україною над своїми східними кордонами. Її автором є продюсер Ігор Кондратюк.

Президент Володимир Зеленський відповів, що попросив голову уряду, секретаря РНБО та голову СБУ опрацювати пропозиції щодо заборони концертів російських артистів в Україні та питання удосконалення системи їх організації і проведення.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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