Петиція Стерненка про заборону на в'їзд для громадян Росії зібрала понад 25 тис. голосів

Петиція на сайті Офісу президента України про обмеження права на вʼїзд на територію України громадян держави-агресора Російської Федерації набрала необхідну для розгляду главою держави кількість голосів.

Станом на 18:50 11 листопада її підтримали 25 250 українців. До завершення збору голосів залишається ще 83 дні.

Петиція №22/125566-еп була зареєстрована 2 листопада, її автор - одеський активіст Сергій Стерненко.

"Прошу президента України з метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах триваючої збройної агресії РФ проти України ініціювати запровадження заборони для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму", - вказав він у тексті петиції.

Як зазначив автор петиції у Facebook, тема петиції "особливо актуальна з огляду на нинішнє загострення на фронті та стягування російських військ до кордонів". Стерненко вважає, що якщо Зеленський відмовить у задовільненні вимог у петиції, то він "відстоює інтереси громадян РФ".

Нагадаємо, раніше необхідну кількість підписів набрала петиція з вимогою повної заборони концертів артистів із Росії до повернення Криму у склад України та відновлення контролю Україною над своїми східними кордонами. Її автором є продюсер Ігор Кондратюк.

Президент Володимир Зеленський відповів, що попросив голову уряду, секретаря РНБО та голову СБУ опрацювати пропозиції щодо заборони концертів російських артистів в Україні та питання удосконалення системи їх організації і проведення.