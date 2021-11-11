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Разумков спростував можливе об'єднання з Аваковим та Яценюком

Ексспікер Ради не братиме участь у проєктах, а будуватиме свою партію.

Разумков спростував можливе об'єднання з Аваковим та Яценюком
Фото: Lb.ua

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував заяву першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка щодо створення блоку "РАЯ".

В ексклюзивному коментарі LB.ua Разумков спростував можливе об'єднання з Арсеном Аваковим та Арсенієм Яценюком.

"У кожного з нас своя ідеологічна ніша та позиціювання. Це абсолютно правильно сказав Арсен Аваков. У них – правий центр. Я буду ближчий до лівого центру. Так, і там, і у мене – центризм. Центризм насправді об'єднає країну. Але спільних політичних проєктів з Арсеном Борисовичем ми не запускали", – сказав він.

Разумков наголосив, що такі чутки запускають з Офісу президента.

"Ви бачите: хто запускає цю інформацію. Це боти Офісу президента та «розмовляючі голови», які у них на зарплатні. Вони вигадали «РАЯ». Але як кажуть: «рабів до раю не пускають». Це раз... Але якщо серйозно, то такого проєкту немає. Я не буду брати участь у проєктах, а буду будувати партію. Думаю, що Арсен Борисович та інші колеги будуть теж будувати щось своє. Якщо будуть", – додав він.

На пряме запитання про медійну підтримку Ріната Ахметова Разумков нагадав, що зараз його запрошують на ефіри усі телеканали.

"Окрім «1+1» (олігарха Ігоря Коломойського) та «Дом». Лише вони ігнорують. Але це їх право. Дуже чекаю, коли вони мене запросять… Це не підтримка, а свобода слова. А те, що мої колишні колеги з Офісу президента хочуть об’єднати усе під своїм початком, весь медіапростір, то це зрозуміле бажання. Проте думаю, що це погано закінчиться. З Ахметовим я так і не зустрічався. Лише бачив Ріната Леонідовича на прощанні зі Юхимом Звягільским (9 листопада в Клубі Кабміну в столиці). Та з ним не говорив", – запевнив ексспікер.

Нагадаємо, в ефірі одного з телеканалів перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко звинуватив Разумкова, що той нібито пішов на об'єднання з Аваковим і Яценюком, назвавши це "Блок РАЯ". Аваков і Яценюк спростували цю інформацію. Ахметов заявив, що не збирається підтримувати полістилу Разумкова

5 листопада стало відомо про створення Разумковим обʼєднання "Розумна політика". 8 листопада ексспікер Ради оприлюднив оприлюднив прізвища 25 депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання. Більшість із них – нардепи від "Слуги народу".

Після зняття Разумкова з посади голови парламенту він неодноразово говорив, що буде формувати власну політичну силу.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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