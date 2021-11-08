Разумков оприлюднив прізвища депутатів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання

Поки що там 25 нардепів, більшість – зі "Слуги народу".

Колишній спікер парламенту Дмитро Разумков оприлюднив прізвища нардепів, які увійшли до його міжфракційного обʼєднання "Розумна політика".

На своїй сторінці в Facebook він також опублікував лист про створення цього обʼєднання на імʼя голови парламенту.

"Звернення про створення міжфракційного об'єднання «Розумна політика» вже знаходиться на розгляді керівництва Парламенту. Наступного пленарного тижня головуючий на засіданні має офіційно оголосити про його створення!" – написав він.

Крім Разумкова, у списку значиться Володимир Козак ("Слуга народу"), Василь Мокан ("Слуга народу"), Роман Соха ("Слуга народу"), Андрій Ніколаєнко ("Батьківщина"), Неллі Яковлєва ("Слуга народу"), Оксана Дмитрієва ("Слуга народу"), Валерій Божик ("Слуга народу"), Дмитро Микиша ("Слуга народу", далі – СН), Артем Дмитрук (СН), Володимир Кабаченко ("Батьківщина"), Ольга Саладуха (СН), Олег Воронько (СН), Олександр Бакумов (СН), Людмила Буймістер (позафракційна), Ольга Коваль (СН), Дарʼя Володіна (СН), Михайло Новіков (СН), Роман Бабій (СН), Аліна Загоруйко (СН), Костянтин Касай (СН), Дмитро Гурін (СН), Євген Петруняк (СН), Іван Юнаков (СН), Михайло Крячко (СН).

Фото: Дмитро Разумков Розумна політика – список депутатів

Нагадаємо, що 5 листопада стало відомо про створення Разумковим обʼєднання "Розумна політика". Участь у ньому підтвердила виключена з фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер.

Джерела LB в СН прокоментували, що "об’єднань у нас дуже багато. По різноманітних напрямкам. Але міжфракційне об'єднання не матиме повноважень групи (право представляти позицію на погоджувальній раді та в парламенті під час обговорення питань, коли виступають від кожної фракції та групи)".

Після зняття Разумкова з посади голови парламенту він неодноразово говорив, що буде формувати власну політичну силу.