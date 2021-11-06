Ескалація на кордонах України вимагає негайних консультацій з міжнародними партнерами, – Порошенко

Ураїнська влада досі розраховує на зустріч із Путіним і тому публічно заперечує факти, наведені і авторитетними американськими ЗМІ, і військовими експертами у США та НАТО.

Нова ескалація на кордонах України вимагає негайних консультацій з міжнародними партнерами.

Про це п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Порошенко зауважив, що українська влада досі розраховує на зустріч із Путіним і тому публічно заперечує факти, наведені і авторитетними американськими ЗМІ, і військовими експертами у США та НАТО щодо нарощування російських сил.

«Що треба було зробити нашим Збройним силам – провести негайні консультації з американцями і з НАТО. Свого часу в 2014-2016 роках ми отримували ці супутникові знімки цілком таємно, без права передачі це будь-кому, щодо подальших дій ворога», – нагадав Порошенко.

Він зазначив, що потрібно скликати засідання Ради безпеки ООН. «За часів мого президентства ми це скликали кожен квартал. Зараз за 2,5 роки були лише дві подібні консультації. І американці, і британці, і французи – постійні члени Ради безпеки нам допоможуть», – зазначає п’ятий Президент.

«Друге – скликання постійного комітету ОБСЄ. Третє, термінові консультації міністра або начальника Генерального штабу в Брюсселі, провести ці консультації. І решту позиції, які я готовий на сьогоднішній день просто порадити. Бо без цього бути впевненими в національній безпеці держави неможливо», – вважає лідер «Європейської Солідарності».

Порошенко закликав бути абсолютно відповідальними в аналізі рішень. «В сучасній війні абсолютно не потрібно розгортати десятки або сотні тисяч людей вздовж кордону. З 2014 року Путін побудував декілька залізниць для швидкого перекидання своїх військ на 300-400-500 кілометрів. Вони можуть опинитися тут через добу. Побудовані нові аеродроми. 8-ма ударна гвардійська армія, в підпорядкуванні якої є перший і другий армійські корпуси в ОРДо-ОРЛО з штаб-квартирою в Новочеркаську. 20-та гвардійська армія з штаб-квартирою в Воронежі. Тут згадали першу найбільшу в світі танкову армію, як росіяни вважають, що це найсучасніше з’єднання у збройних силах РФ. Це складає для нас величезну загрозу», – наголошує Порошенко.

Порошенко підкреслив, що мова йде не тільки про «Вашингтон пост», незважаючи на її високий авторитет, довіру і вплив. «Йдеться про те, що радник з питань національної безпеки Салліван вимагав термінових консультацій з партнерами щодо різкого зростання загроз на сході України. Це не журналісти. В штаб-квартирі НАТО в Брюсселі беруть інформацію з розвідувальних джерел США і НАТО, які надзвичайно проінформовані», – говорить Порошенко.

«Може, вище політичне керівництво України не хоче дратувати Путіна? Може це тому, що вони готуються до перемовин по енергетиці, економіці, імпорту газу, вугілля, електроенергії? Можливо, щоб подивитися і побачити в очах Путіна мир? Я хочу сказати з власного досвіду, ви його там не побачите. А щоб перемогти, в очах ворога треба побачити страх. Коли він буде в небезпеці через потужну міжнародну солідарність всього світу з Україною. І зараз саме час для того, щоб діяти ефективно», – наголошує він.

За його словами, питання національної безпеки і оборони, так само як і питання зовнішньої політики, мають об’єднувати державу.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заперечив дані західних медіа про нарощування російських військ біля України.