​Фонд Порошенка та активісти зібрали кошти для звільнення з-під варти генерала Павловського

2 мільйони 100 тисяч гривень зібрали небайдужі українці, а ще 15 мільйонів 900 тисяч гривень буде докладено Фондом.

Фонд Петра Порошенка разом з громадською організацією "Солідарна справа громад" зібрали необхідні 18 мільйонів гривень для звільнення з-під варти бойового генерала Ігоря Павловського.

Про це повідомляє пресслужба "Євросолідарності".

Громадський активіст, журналіст Віталій Гайдукевич розповів що 2 мільйони 100 тисяч гривень зібрали небайдужі українці через акцію у соцмережах. За його словами, люди вносили від 10 гривень до сотень тисяч. А 15 мільйонів 900 тисяч гривень буде докладено Фондом родини Порошенка.

"Понад шість тисяч людей взяли участь у зборі коштів за визволення генерала, героя Ігоря Павловського з покритих зеленою пліснявою зелених казематів. Я вражений такою небайдужістю. Як справжні «Брати по зброї» ми своїх не кидаємо. Так само, як і «Справа громад». Це і є справжнє громадянське суспільство. Як два роки тому ми з вами захистили кіборга генерала Марченка, так зараз визволимо і Павловського", – зазначив під час зустрічі з активістами та ветеранами Порошенко.

"Я хочу подякувати кожній людині, яка внесла свою посильну лепту у збір коштів на внесення судової застави за незаконно ув’язненого генерала. Як ми і обіцяли, ми з Мариною решту суми, яка потрібна, щоб генерала Павловського визволити на волю, внесемо з нашого благодійного Фонду прямо сьогодні. Для того, щоб уже завтра Ігор Валентинович був вдома разом з родиною", – додав він.

Порошенко також зазначив, що Павловський – один із керівників оборони Маріуполя влітку 2014 року. За це в Росії проти нього порушена кримінальна справа. Саме це, наголосив Порошенко, робить Павловському честь.

"А от спроба ув’язнити його в Україні – це ганьба владі і ганьба президенту Зеленському. Тому що саме він замовив цю політичну вмотивовану справу. Напевно, Зеленський цілив у своїх політичних опонентів, але подібні його дії підривають обороноздатність держави", – наголосив п’ятий президент.

Нагадаємо, в серпні 2021 року суд заарештував генерала Павловського з правом застави в розмірі 500 млн грн. Захист назвав запобіжний захід політичним рішенням, а суму застави розцінив як тортури. Адвокати подали скаргу в ЄСПЛ. Згодом суд зменшив заставу до 18 млн гривень.

Павловський фігурує в одному провадженні разом із головою правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" Валерієм Шандрою та ще двома ексначальниками одного із департаментів Міноборони. Йдеться про постачання в армію у 2016-2018 роках бойових катерів та автомобілів невідкладної медичної допомоги, які, як вважають слідчі ДБР, не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах України.

За оцінками ДБР, такі дії призвели до заподіяння збитків державі на понад 475 млн гривень. Покарання за інкримінованими статтями передбачає від семи до 10 років ув'язнення. Усіх чотирьох підозрюваних арештували, загальна сума застави для них становить понад 1,8 млрд гривень.

Колишній секретар РНБО, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов вважає справу проти Павловського та Шандри "розправою над бойовим генералом та підприємством, яке здатне випускати військові кораблі".

"Кузня на Рибальському" (раніше - "Ленінська кузня") раніше належала Петру Порошенку та Ігору Кононенку. У листопаді 2018 року компанія Сергія Тігіпка викупила частки Порошенка за $235,8 млн і Ігоря Кононенка за $64,2 млн в заводі. Пакет п'ятого президента включав 73,9% акцій, колишнього депутата - 20,1%