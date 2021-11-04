Чоловіка, який загрожував підірвати гранату в Кабміні, відпустили під домашній арешт

Суд змінив запобіжний захід колишньому бійцю "Айдару" Володимиру Прохничу, який у серпні намагався вдертися з гранатою до будівлі Кабінету міністрів.

Про це повідомив його адвокат Тарас Безпалий.

"Сьогодні суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В. В. змінила запобіжний захід Володимиру Прохничу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт", - написав він у фейсбуці.

Адвокат також додав, що наступне судове засідання відбудеться 28 грудня.

Нагадаємо, вранці 4 серпня Прохнич зайшов до будівлі Кабміну і погрожував підірвати там гранату. Затримати колишнього бійця "Айдару" вдалося завдяки його другу - волонтеру Василю, який провів з ним перемовини.

6 серпня суд відправив Прохнича під варту. Його дії кваліфіковано за ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).