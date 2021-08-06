Чоловіка, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, взяли під варту

Суд образ запобіжний захід колишньому бійцю "Айдару" Володимирові Прохничу, , який намагався вдертися з гранатою до будівлі Кабінету Міністрів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Печерський районний суд міста Києва задовольнив клопотання Печерської окружної прокуратури міста Києва та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою громадянину, який 4 серпня захопив приміщення Кабінету Міністрів на вул. Грушевського, утримував людей та погрожував підірвати себе гранатою", - сказано в повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ст. 341 (захоплення державних будівель), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю).

Як заявив суддя під час засідання, трансляція якого велася онлайн, строк дії ухвали визначено в межах строку дії розслідування, але не довше 27 вересня 2021 року.

Повний текст ухвали проголосять об 11:40 у середу, 11 серпня.

Нагадаємо, близько 10-ї ранку 4 серпня чоловік прийшов до будівлі уряду і повідомив про "захоплення" і намір підірвати гранату. Поліція для його затримання влаштувала спецоперацію та перекрила рух. Правоохоронці повідомили, що будуть вживати спецзаходів, якщо чоловік не здасться добровільно.

Затримати колишнього бійця "Айдару" Володимира Прохнича з гранатою РГД біля Кабінету Міністрів вдалося завдяки його другу - волонтеру Василю, який провів з ним перемовини.