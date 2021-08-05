Кабмін вирішив провести аудит майна і ефективності галузевих академій НАНУ

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 4 серпня, затвердив план заходів з реформування Національної академії аграрних наук, Національної академії правових наук, Національної академії педагогічних наук на 2021-2022 роки. Він передбачає аудит майна та ефективності установ.

Про це повідомила пресслужба Міносвіти.

"Галузева наука є важливою частиною наукової сфери, тому одним із запланованих завдань на цей рік було вдосконалення роботи національних галузевих академій наук. Сподіваємось, що дієві кроки в цьому напрямі сприятимуть розвитку наукової діяльності національних галузевих академій наук, підвищенню ефективності використання коштів державного бюджету та ефективності управління об’єктами державної власності, що перебувають у віданні академій, розвитку дослідницької та інноваційної інфраструктури, розширенню міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва тощо", - прокоментував урядове рішення міністр Сергій Шкарлет.

План заходів передбачає:

аудит актуального стану земельних ділянок, майнових комплексів та матеріально-технічної бази;

аудит фінансового стану та ефективності використання коштів державного бюджету;

аудит організаційної структури наукових установ та їх реорганізації;

аудит стану та напрямів підвищення ефективності і розвитку наукової діяльності;

заходи з розвитку міжнародної наукової та науково-технічної діяльності.

Нагадаємо, що президент НААН Ярослав Гадзала є фігурантом кримінальних справ.