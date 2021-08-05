Слідком Росії порушив справу проти комбата 128 бригади ЗСУ

Країна-агресор заявила про "обстріл цивільних" у Донецькій області.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти командира 128 бригади Збройних сил України Олега Гончарука.

Країна-окупант звинувачує його у "прицільному обстрілі з гранатомета об'єктів державної інфраструктури" на Донеччині. Про це йдеться на сайті СК Росії.

Росіяни також заявили про "злочинні накази" командування Міноборони та порушення протоколу про припинення вогню.

Кримінальна справа відкрита проти Гончарука і ще кількох військових за ч. 1 ст. 356 УК Росії (жорстоке поводження з цивільним населенням).

Це вже не вперше країна-агресор заявляє про "справи" проти командирів бригад ЗСУ. У 2019 році вони звинуватили в обстрілі цивільних командира 36 бригади.