У СБУ пояснили заборону на в'їзд співзасновника "Білоруського дому" Батуліна до України

У спецслужбі пояснили, що він відомий своїми провокаціями під час акцій протесту в Україні.

СБУ підтвердила заборону в’їзду громадянину Республіки Білорусь, співзасновнику "Білоруського дому в Україні" Родіону Батуліну. У пресслужбі відомства зазначили, що заборона винесена 23 липня 2021 року на основі аргументованих даних, що він може становити загрозу національній безпеці України.

"Родіон Батулін відомий своїми радикальними поглядами та провокаційними діями під час акцій протесту в Україні. В ході цих акцій, серед іншого, вдалося запобігти спробам радикалів спровокувати силові зіткнення з правоохоронцями", – йдеться у повідомленні.

Батулін був заступником глави ГО "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова, якого вчора знайшли мертвим у Києві.

Батуліна пов'язують із Сергієм Коротких (Боцманом), який у 2014 році отримав українське громадянство за участь у війні проти російських окупантів. У 2019 році Батулін був учасником сутички під ДБР з охороною Петра Порошенка.

Родіон Батулін, за деякими даними, може бути пов'язаним з російськими неонацистами.