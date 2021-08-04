Мешканець Херсона заплатить 5 тисяч гривень моральної компенсації сусідці, якій під час сварки показав сідниці

Мешканець Херсона має заплатити 5 тис. гривень моральної компенсації своїй сусідці, якій він під час сварки показав оголені сідниці.

Про це повідомляє "Судовий репортер" з посиланням на вирок Білозерського районного суду Херсонської області від 2 серпня.

Інцидент трапився у квітні цього року. Чоловік посварився з сусідкою, бо у нього з подвір'я зникла качка. На суді він пояснив, що був дуже засмучений і запідозрив, що птицю могла вкрасти його сусідка.

Сусіди сварилися впродовж усього дня. За цей час жінка двічі викликала поліцію. Правоохоронці проводили з ними бесіду, однак це не виішило конфлікту - сусіди продовжували лаятися та ображати один одного.

"В подальшому ОСОБА_1 продовжував принижувати, грубо, непристойно висловлювався брутальною (нецензурною) лайкою на її адресу. Потім він публічно оголився та продемонстрував їй свої сідниці. Це чули і бачили її діти, чоловік і сусіди. Всі ці дії тривали довгий час, приблизно з 11.00 до 22.00 години. Поліція приїздила на виклики двічі, проводили бесіди з ОСОБА_1 , але він не зупинявся і продовжував. Згідно протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.04.2021 року потерпіла ОСОБА_2 на пред`явлених фотознімках впізнала обвинуваченого, як особу, що вчиняв хуліганські дії 09.04.2021 року", - йдеться у рішенні суду.

Зазначається, що потерпіла подала до судуцивільний позов, який мотивувала тим, що її моральному здоров`ю "було спричинено значної шкоди, оскільки її життя було перенасичене негативними емоціями, психічними переживаннями, мало місце приниження людської честі та гідності".

Жінка вимагала 25 тис. гривень відшкодування, однак суд зменшив суму до 5 тис. гривень. Чоловікові також призначили обмеження волі на два роки, але звільнили від відбуття покарання з іспитовим строком один рік.

Нагадаємо, раніше в Києві сварка сусідів через гучну музику закінчилася різаниною.