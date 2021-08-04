Російські найманці 9 разів порушили режим тиші на Донбасі

Протягом минулої доби, 3 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства оборони.

Біля населеного пункту Золоте-4 збройні формування РФ обстрілювали українські позиції зі стрілецької зброї. У напрямку населеного пункту Світлодарськ ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Луганського противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного російські найманці обстрілювали наші позиції з мінометів 82-го калібру. Біля Водяного, що на Приазов’ї, ворог вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку населеного пункту Водяне, що біля Донецька, противник застосовував міномети 82-го калібру. У бік Авдіївки окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. А в районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військових немає. Станом на 7 годину ранку, 4 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, протягом дня вівторка російські найманці шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.