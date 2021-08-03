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У центрі Києва пройшла акція на підтримку кримського політв'язня Вигівського

Вже сьомий свій День народження він змушений зустрічати у російський в’язниці.

У центрі Києва пройшла акція на підтримку кримського політв'язня Вигівського
Фото: Макс Требухов

У Києві на Майдані Незалежності правозахисники, колишні політв'язні та активісти провели акцію підтримки українського політв’язня Валентина Вигівського.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

"Сьогодні, 3 серпня, йому виповнюється 38 років. На жаль, це вже сьомий День народження, який Валентин змушений зустрічати у російський в’язниці майже за 2 тис.  кілометрів від дому", - нагадали організатори акції.

Валентина затримали у 2014 році у Сімферополі, куди він поїхав на виставку з авіації. У грудні 2015 року московський обласний суд засудив його до 11 років колонії суворого режиму за "шпигунство".

Фото: Макс Требухов

Російські спецслужби катували Вигівського та пропонували шпигувати на їхню користь, мовляв: "Будешь на родину работать. Какая разница на какую?". Валентина утримували в жахливих умовах, вивозили в ліс для імітації розстрілу, заборонили побачення та дзвінки з рідними. Наразі його утримують у колонії суворого режиму №11 м. Кірово-Чепецьк, Кіровської області РФ.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"Ми збираємося на Майдані Незалежності для того, щоб підтримати Валентина та привітати його з Днем Народження. А також, щоб привернути увагу суспільства та влади до питання звільнення українських бранців Кремля", - зазначили учасники.

Фото: Макс Требухов

Під час акції вони декламували  вірші українських дисидентів та політв'язнів - Василя Стуса, Івана Світличного, Миколи Вінграновського, Ліни Костенко, Василя Симоненка та інших.

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, російська ФСБ заявляла, що Вигівський залучав робітників російського оборонно-промислового комплексу до збору та передачі йому закритої технічної документації. Детальніше про українського політв'язня читайте в матеріалі LB.ua "П'ять років ізоляції. Історія політв'язня Валентина Вигівського".

 

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