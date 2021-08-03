​Шкарлет: повернення до дистанційки не розглядається, але не виключається

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що повернення до дистанційного навчання наразі не розглядається, але й не виключається.

Про це він сказав у інтерв'ю "Слову і ділу".

"Станом на зараз, в принципі, перспектив немає", - заявив Шкарлет, відповідаючи на питання про можливість дистанційної освіти з вересня.

Водночас він визнав, що розповсюдження дельта-штаму коронавірусу може змінити плани МОН. "Тому імовірність завжди є, у будь-якому випадку", - сказав Шкарлет.

Він нагадав, що нинішній план уряду передбачає очне навчання за будь-якої епідемічної ситуації за умови вакцинації 80% персоналу.

"У нас сьогодні, наприклад, у Київській області 90% вакциновано. Дошкільна освіта, середні заклади позашкільної – 31% вже вакциновано у цілому. Але є заклади, де 90% вакциновані, є заклади, де 70%, є заклади, де 7% вакциновані. Країна не однорідна. Я днями, наприклад, був у Житомирі, то Житомирська міська рада і колеги, які відповідають за освіту, дуже позитивно сприйняли те, що є норма про 80%, яка дозволяє навіть у червоній зоні виходити на очний процес навчання. Це стимулює батьків, і вже батьки можуть стимулювати педколективи для того, щоб вакцинуватися і виводити дітей на повноформатне навчання", - сказав Шкарлет.

Він підкреслив, що сфера освіти дуже контактна і навіть якщо діти, можливо, хворіють менше, вони все одно є потенційними переносниками вірусу.

Нагадаємо, минулого тижня Міністерство охорони здоров'я заявило, що за місяць до початку навчального року в Україні вакцинували від ковіду вже 51% освітян.