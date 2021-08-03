МВФ схвалив виділення рекордних $650 млрд на відновлення економіки, Україна отримає $2,7 млрд (оновлено)

Міжнародний валютний фонд виділить з резервних активів рекордні 650 млрд доларів США. Рішення набуде чинності 23 серпня.

Із цієї суми 275 млрд доларів направлять країнам з ринком, що формується, і державам, що розвиваються, говориться в заяві голови організації Крісталіни Георгієвої.

"Це історичне рішення - найбільший розподіл SDR в історії МВФ і щеплення для світової економіки під час безпрецедентної кризи", - йдеться у заяві.

За словами Георгієвої, виділення цих коштів "послужить на благо всіх держав-членів, допоможе задовольнити довгострокову глобальну потребу в резервах", а також зміцнить довіру і посилити стійкість та стабільність світової економіки.

Кошти перекажуть країнам-членам фонду пропорційно до квот. Україна з цих коштів повинна отримати $2,7 млрд, повідомив у Facebook заступник виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.

Ці кошти держава отримає "безумовно і безоплатно".

На сайті Офіса президента повідомляється, що гроші від МВФ в Україну мають надійти 23 серпня.

"Це стане гарним подарунком для нашої країни до 30-річчя незалежності. Ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи та стимулювати нашу економіку. Я вдячний МВФ та особисто Крісталіні Георгієвій за це рішення", – сказав президент України Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що, попри отримання цих грошей, Україна продовжить реформи й виконуватиме структурні маяки для отримання нового траншу в межах поточної програми stand-by.

"Ми працюємо над завершенням першого перегляду чинної програми Міжнародного валютного фонду та очікуємо місію МВФ у вересні. На цьому я наголосив під час нашої телефонної розмови з пані Крісталіною Георгієвою", - сказав Зеленський.

У березні в МВФ повідомили, що світова економіка відновлюється швидше, ніж прогнозувалося. Перспективи швидшого відновлення у фонді пов'язали з додатковим бюджетним стимулюванням, особливо в США, і перспективами масштабної вакцинації.

Проте в липні у МВФ заявили, що темпи вакцинації у світі недостатні для того, щоб можна було говорити про закінчення пандемії в 2022 році.