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Подружжя Гейтсів офіційно розлучилося після 27 років шлюбу

Ніякої інформації про розподіл майна в опублікованих судом документах немає.

Подружжя Гейтсів офіційно розлучилося після 27 років шлюбу
Фото: tula.su

Співзасновник і колишній генеральний директор компанії Microsoft Білл Гейтс та його дружина Мелінда офіційно розлучилися.

Про це з посиланням на матеріали суду пише Business Insider.

Як повідомляє CNBC, жоден з подружжя не попросив про зміну прізвища. Ніякої інформації про розподіл майна в опублікованих судом документах немає.

Білл Гейтс оголосив про розлучення на початку травня, пара була в шлюбі 27 років. За його словами, до такого рішення подружжя прийшло після довгих роздумів і великої роботи над стосунками. Гейтс зазначив, що з Меліндою вони виростили трьох дітей і створили благодійний фонд, який працює по всьому світу.

"Ми як і раніше поділяємо віру в цю місію і будемо продовжувати нашу спільну роботу у фонді, але ми більше не віримо, що зможемо розвиватися разом як пара на наступному етапі нашого життя", - заявив тоді бізнесмен.

Спільний статок Гейтсів оцінювали приблизно в 146 мільярдів доларів.

Wall Street Journal писало, що торік рада директорів Microsoft Corp. попросила співзасновника компанії Білла Гейтса вийти з її складу на тлі розслідування його романтичних стосунків з колегою.

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