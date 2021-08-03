Вчинив самогубство четвертий правоохоронець, який захищав Капітолій під час штурму

Новина про смерть офіцера з'явилася за кілька годин після того, як правоохоронці підтвердили самогубство ще одного поліцейського, який захищав Капітолій.

Четвертий офіцер правоохоронних органів, який захищав Капітолій під час нападу 6 січня, вчинив самогубство. Про це пише Insider з посиланням на дані поліції.

Офіцер Кайл ДеФрейтаг служив у 5-му окрузі Колумбія і був відправлений в Капітолій для забезпечення дотримання комендантської години. Чоловіка знайшли мертвим ще 10 липня. Він працював у поліцейському департаменті 5 років.

Новина про смерть офіцера з'явилася за кілька годин після того, як правоохоронці підтвердили самогубство ще одного поліцейського, який захищав Капітолій – Гюнтера Хашиди.

Два інші офіцери вчинили самогубства на початку року.

Нагадаємо, у США 9 січня наклали на себе руки учасник заворушень у Вашингтоні і співробітник поліції, який їх придушував.

6 січня у Вашингтоні прихильники Трампа, що вимагали перегляду підсумків виборів, увірвалися в будівлю Конгресу США на Капітолійському пагорбі, де мали оголосити переможцем виборів Джо Байдена.

Унаслідок штурму Капітолію загинули п'ятеро людей, в тому числі один поліцейський, який помер наступного після заворушень дня. Було порушено щонайменше 25 справ про тероризм.

Проти Дональда Трампа почали процедуру імпічменту – другу за його життя – за можливе підбурювання до насильства. Його визнали невинним.