Білоруська легкоатлетка Тимановська вилетить з Токіо прямим рейсом до Варшави, - Reuters

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яку відсторонили від участі в Олімпіаді та всупереч її волі намагалися вивезти на батьківщину, вилетить до Польщі в середу, 4 серпня.

Про це повідомила група її прихильників, пише Reuters.

"Вона прилетить з Токіо, прямим рейсом до Варшави 4 серпня", - сказав керівник Білоруського фонду спортивної солідарності Олександр Опейкін.

Він додав, що Тимановська прийняла пропозицію Міністерства закордонних справ Польщі про міжнародну допомогу і вчора отримала польську візу.

"Ми у Фонді допомогли їй отримати квиток до Варшави", - сказав Опейкін.

Джерело у фонді, який підтримує спортсменів, ув'язнених або відсторонених від політичних поглядів, заявило, що Тимановська планує попросити притулку в Німеччині або Австрії.

"Вона молода спортсменка, успішна, і, очевидно, вона хотіла б продовжити свою кар'єру, тому їй знадобиться допомога у навчанні та розвитку", - сказав Опейкін.

Як відомо, вчора Христина Тимановська прибула в посольство Польщі в Токіо. Заступник міністра закордонних справ Польщі Павел Яблонський сказав: "Я можу підтвердити, що ми видали гуманітарну візу. Я можу підтвердити, що ми надамо всю необхідну підтримку в Польщі, якщо вона захоче скористатися нею".

Тимановській 24 роки, вона виступає на спринтерських дистанціях - 100 та 200 метрів.

30 липня керівництво збірної вирішило поставити її на естафету 4х400 метрів, бо двох учасниць команди не допустили до змагань через недостатню кількість допінг-проб. Тимановська, яка ніколи не виступала на цій дистанції, розкритикувала рішення тренерів у своєму інстаграмі.

Через два дні білоруська делегація відсторонила її від подальшої участі в Олімпіаді і спробувала відправити літаком у Мінськ.

Спортсменку не вдалося вивезти з Токіо завдяки розголосу та втручанню місцевої поліції.