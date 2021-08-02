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Очільники парламентських комітетів 11 країн засудили угоду США та Німеччини щодо ”Північного потоку-2”

У заяві йдеться, що "Північний потік-2" стане для Росії "ще одним інструментом" шантажу і тиску на Україну.

Очільники парламентських комітетів 11 країн засудили угоду США та Німеччини щодо ”Північного потоку-2”
Фото: wall.alphacoders.com

Очільник комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Менендес і 10 його європейських колег підписали в понеділок спільну заяву, в якій висловлюють свою незгоду з угодою між США і Німеччиною по газопроводу "Північний потік - 2".

Про це пише американське видання Axios.

У заяві йдеться, що "Північний потік-2" стане для Росії "ще одним інструментом" шантажу і тиску на Україну.

У ньому також сказано, що завершення проекту "посилить вплив російського газу на європейський енергетичний баланс, поставить під загрозу національну безпеку держав-членів ЄС і Сполучених Штатів, а також створить загрозу і без того хиткій безпеці і суверенітету України".

Представники 11 країн у спільній заяві засудили "жорстоку агресію і військову окупацію" Росією України і закликали НАТО і ЄС надати Україні "дорожню карту" для отримання членства.

"Ми наполягаємо на тому, що будь-які подальші угоди щодо “Північного потоку -2” потребують консультацій з усією трансатлантичною родиною. Більше того, така дипломатія має відбуватися з урахуванням основного фундаментального принципу - з огляду на те, що протидія зловмисної агресії Росії відповідає життєво важливим інтересам національної безпеки всіх країн НАТО, всіх членів ЄС і наших партнерів у Центральній та Східній Європі", - йдеться у документі.

Заяву підписали:

  • голова комітету Сенату США з міжнародних відносин Боб Менендес;
  • голова комісії із закордонних справ естонського Рійгікогу Марко Міхкельсон;
  • голова комітету у закордонних справах Палати депутатів Чехії Ондржей Весели;
  • голова комітету Сенату Чехії у закордонних справах, оборони і безпеки Павел Фішер;
  • голова комітету у закордонних справах ірландської палати представників парламенту Ірландіі (Ерахтас) Чарльз Фланаган;
  • голова комісії із закордонних справ Сейму Латвії Ріхардс Кольса;
  • голова комісії Сейму Польщі у закордонних справах Марек Кучинський;
  • голова комісії Сенату Польщі у закордонних справах і справах Європейського Союзу Богдан Кліх;
  • голова Комітету Верховної Ради України по зовнішній політиці і міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко;
  • голова комітету у закордонних справах Палати громад Великобританії Том Тугенхадт;
  • голова комісії Сейму Литви у закордонних справах Жигімантас Павільоніс.

Нагадаємо, кандидат у канцлери ФРН від консерваторів Армін Лашет погрожує санкціями щодо Росії у разі використання газопроводу “Північний потік-2” проти України.

Газопровід “Північний потік -2”, який проходить через Балтійське море з Росії до Німеччини, мають добудувати найближчим часом.

21 липня США та Німеччина повідомили про угоду, за якою американці не будуть заважати добудові "Північного потоку - 2", а Німеччина натомість зобов'язується вибити для України продовження газової угоди з Росією на 10 років.

Міністри закордонних справ України та Польщі Дмитро Кулеба і Збігнєв Рау наголосили, що підписана угода значно поглибить політичну та безпекову кризу у Європі, і повідомили, що Україна та Польща заявили про спільну протидію запуску газопроводу.

У Європарламенті виступили із жорсткою заявою щодо угоди між США і ФРН.

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