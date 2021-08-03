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Пентагон зняв блокування після стрілянини

Співробітники поліції Пентагону застрелили зловмисника, який намагався потрапити в будівлю Пентагону.

Пентагон зняв блокування після стрілянини
Фото: insidepro.com

Охорона Пентагону зняла обмеження на вхід та вихід з будівлі, запроваджені раніше через стрілянину поруч з відомством.

Про це у Twitter повідомило охоронне агентство Пентагону, яке відповідає за безпеку всередині і навколо комплексу Міністерства оборони.

"Пентагон зняв блокування і знову відкритий. Коридор 2 та вхід у метро залишаються закритими. Коридор 3 відкритий для пішохідного руху", - йдеться у повідомленні.

Видання POLITICO з посиланням на представника охорони повідомляє, що співробітники поліції Пентагону застрелили зловмисника, який намагався потрапити в будівлю.

Під час стрілянини поранено одного з правоохоронців, наразі він госпіталізований.

За словами чиновника, наразі слідство не має інформації про можливих спільників зловмисника. Ситуація залишається "нестабільною".

Раніше повідомлялося про "численні постріли" в районі пересадочного пункту громадського транспорту, що розташований поблизу Пентагону. Поїздам метро, що проїжджають через Пентагон, наказано прямувати без зупинки.

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