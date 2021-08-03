Пентагон зняв блокування після стрілянини

Співробітники поліції Пентагону застрелили зловмисника, який намагався потрапити в будівлю Пентагону.

Охорона Пентагону зняла обмеження на вхід та вихід з будівлі, запроваджені раніше через стрілянину поруч з відомством.

Про це у Twitter повідомило охоронне агентство Пентагону, яке відповідає за безпеку всередині і навколо комплексу Міністерства оборони.

"Пентагон зняв блокування і знову відкритий. Коридор 2 та вхід у метро залишаються закритими. Коридор 3 відкритий для пішохідного руху", - йдеться у повідомленні.

The Pentagon has lifted the lock down and has reopened. Corridor 2 and the Metro entrance remains closed. Corridor 3 is open for pedestrian traffic. — Pentagon Force Protection Agency (Official) (@PFPAOfficial) August 3, 2021

Видання POLITICO з посиланням на представника охорони повідомляє, що співробітники поліції Пентагону застрелили зловмисника, який намагався потрапити в будівлю.

Під час стрілянини поранено одного з правоохоронців, наразі він госпіталізований.

За словами чиновника, наразі слідство не має інформації про можливих спільників зловмисника. Ситуація залишається "нестабільною".

Раніше повідомлялося про "численні постріли" в районі пересадочного пункту громадського транспорту, що розташований поблизу Пентагону. Поїздам метро, що проїжджають через Пентагон, наказано прямувати без зупинки.