Українців немає серед постраждалих в результаті пожеж в Албанії, - МЗС

На території Албанії палає кілька лісових пожеж. Інформації про постраждалих українців внаслідок стихійного лиха наразі немає.
Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
"Жахливі пожежі в Албанії. Посольство України цілодобово готове допомагати нашим громадянам. В даний час інформації про постраждалих українців немає", - написав Кулеба у Twitter.
"Україна солідарна з Албанією в цей важкий час і готова розглянути запит про допомогу", - додав глава МЗС.
Жахливі пожежі в Албанії. Посольство України цілодобово готове допомагати нашим громадянам. Станом на зараз, інформації про постраждалих українців немає. Україна солідарна із Албанією у цей важкий час і готова розглянути запит про допомогу.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 3, 2021
Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України закликало співвітчизників утриматися від поїздок в охоплені пожежами регіони Туреччини.