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Українців немає серед постраждалих в результаті пожеж в Албанії, - МЗС

"Україна солідарна з Албанією в цей важкий час і готова розглянути запит про допомогу".

Українців немає серед постраждалих в результаті пожеж в Албанії, - МЗС
Дмитро Кулеба
Фото: aa.com.tr

На території Албанії палає кілька лісових пожеж. Інформації про постраждалих українців внаслідок стихійного лиха наразі немає.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Жахливі пожежі в Албанії. Посольство України цілодобово готове допомагати нашим громадянам. В даний час інформації про постраждалих українців немає", - написав Кулеба у Twitter.

"Україна солідарна з Албанією в цей важкий час і готова розглянути запит про допомогу", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України закликало співвітчизників утриматися від поїздок в охоплені пожежами регіони Туреччини.

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