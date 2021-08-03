Українців немає серед постраждалих в результаті пожеж в Албанії, - МЗС

"Україна солідарна з Албанією в цей важкий час і готова розглянути запит про допомогу".

На території Албанії палає кілька лісових пожеж. Інформації про постраждалих українців внаслідок стихійного лиха наразі немає.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Жахливі пожежі в Албанії. Посольство України цілодобово готове допомагати нашим громадянам. В даний час інформації про постраждалих українців немає", - написав Кулеба у Twitter.

"Україна солідарна з Албанією в цей важкий час і готова розглянути запит про допомогу", - додав глава МЗС.

Жахливі пожежі в Албанії. Посольство України цілодобово готове допомагати нашим громадянам. Станом на зараз, інформації про постраждалих українців немає. Україна солідарна із Албанією у цей важкий час і готова розглянути запит про допомогу. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 3, 2021

Нагадаємо, раніше Міністерство закордонних справ України закликало співвітчизників утриматися від поїздок в охоплені пожежами регіони Туреччини.