МЗС робить усе можливе для надання допомоги чоловіку білоруської спортсменки Тимановської, - Кулеба

Міністерство закордонних справ зв'язалося з чоловіком білоруської легкоатлетки Христини Тимановської для надання йому необхідної допомоги.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Зв'язалися з Арсенієм Зданевичем, чоловіком спортсменки Тимановської, яка зазнала переслідувань. Надаємо необхідну допомогу на час перебування в Україні та зробимо все, щоб він почувався в безпеці, навіть попри шокуючі новини. Бажаю їм із дружиною успішно пройти всі випробування", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, раніше Тимановська поширила відеозвернення до Міжнародного олімпійського комітету, у якому вона заявила, що її намагаються насильно вивезти з Токіо. За повідомленнями ЗМІ, представники білоруської делегації доправили її в аеропорт японської столиці для відправлення на батьківщину, проте там вона звернулася по захист до поліції.

Пізніше представник МОК Марк Адамс повідомив, що Тимановська провела ніч проти понеділка у готелі токійського аеропорту, де перебувала "в безпеці та під захистом".

Японська преса повідомила, що спортсменка перебуває в посольстві Польщі в Токіо. Вона запросила політичного притулку. Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшидач заявив, що польська влада видала Тимановській гуманітарну візу.

Сьогодні також стало відомо, що чоловік Тимановської емігрував в Україну.