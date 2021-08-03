​Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян, - Радуцький
​Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян, - Радуцький
"Викрадення століття": що відомо про суддю Чауса
"Викрадення століття": що відомо про суддю Чауса
Співробітник УДО відправив у реанімацію танцюриста Дорофєєвої (оновлено)
Співробітник УДО відправив у реанімацію танцюриста Дорофєєвої (оновлено)
У Києві зник директор Білоруського дому в Україні Віталій Шишов (оновлено)
У Києві зник директор Білоруського дому в Україні Віталій Шишов (оновлено)
Зеленський презентував заходи до Дня Незалежності України
Зеленський презентував заходи до Дня Незалежності України
Американський законодавець заявив про докази витоку коронавірусу з лабораторії в Ухані
Американський законодавець заявив про докази витоку коронавірусу з лабораторії в Ухані
СБУ нейтралізувала "силовий осередок" проросійського ГО, яке контролював нардеп Кива
СБУ нейтралізувала "силовий осередок" проросійського ГО, яке контролював нардеп Кива
Андрій Шевченко продовжить кар'єру тренера в клубі, – президент УАФ
Андрій Шевченко продовжить кар'єру тренера в клубі, – президент УАФ
У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
ГоловнаСвіт

У Німеччині від коронавірусу вакцинуватимуть усіх дітей від 12 років

Особливо вразливі групи населення отримають третю дозу вакцини.

У Німеччині від коронавірусу вакцинуватимуть усіх дітей від 12 років
Фото: EPA/UPG

У Німеччині пропонуватимуть вакцинацію дітей та підлітків від 12 років вакцинами від компаній Moderna та Biontech/Pfizer.

Відповідне рішення у понеділок, 2 серпня, ухвалили земельні та федеральний міністри охорони здоров'я на спільному засіданні, повідомляє DW.

Досі вакцинацію дітей від коронавірусу проводили при наявності певних захворювань та лише за рекомендацією лікарів. Тепер же її робитимуть у загальних центрах вакцинації. Рішення ухвалено без погодження з Постійною комісією з вакцинації (STIKO).

Вакцини проти коронавірусу від виробників Biontech/Pfizer та Moderna вже були схвалені Європейським агентством з лікарських засобів для дітей віком від 12 років. За даними міністра охорони здоров'я ФРН Єнса Шпана, наразі щеплення проти коронавірусу отримав кожен п'ятий підліток у Німеччині - загалом близько 900 тисяч.

Окрім того, міністри ухвалили, що особливо вразливі групи населення отримають третю дозу вакцини проти коронавірусу. Першочергово йдеться про літніх людей, які потребують догляду, та пацієнтів з імунодефіцитом. Третю дозу слід робити не раніше ніж через шість місяців після введення попередньої дози.

Наразі щонайменше одне щеплення проти коронавірусу у Німеччині отримали 61,6% населення (51,2 млн людей), а повне - 52% (43,2 млн).

Нагадаємо, 30 липня українське МОЗ затвердило рекомендації щодо вакцинації дітей віком від 12 років. Дітей щеплюватимуть вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також