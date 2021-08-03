У Німеччині від коронавірусу вакцинуватимуть усіх дітей від 12 років

У Німеччині пропонуватимуть вакцинацію дітей та підлітків від 12 років вакцинами від компаній Moderna та Biontech/Pfizer.

Відповідне рішення у понеділок, 2 серпня, ухвалили земельні та федеральний міністри охорони здоров'я на спільному засіданні, повідомляє DW.

Досі вакцинацію дітей від коронавірусу проводили при наявності певних захворювань та лише за рекомендацією лікарів. Тепер же її робитимуть у загальних центрах вакцинації. Рішення ухвалено без погодження з Постійною комісією з вакцинації (STIKO).

Вакцини проти коронавірусу від виробників Biontech/Pfizer та Moderna вже були схвалені Європейським агентством з лікарських засобів для дітей віком від 12 років. За даними міністра охорони здоров'я ФРН Єнса Шпана, наразі щеплення проти коронавірусу отримав кожен п'ятий підліток у Німеччині - загалом близько 900 тисяч.

Окрім того, міністри ухвалили, що особливо вразливі групи населення отримають третю дозу вакцини проти коронавірусу. Першочергово йдеться про літніх людей, які потребують догляду, та пацієнтів з імунодефіцитом. Третю дозу слід робити не раніше ніж через шість місяців після введення попередньої дози.

Наразі щонайменше одне щеплення проти коронавірусу у Німеччині отримали 61,6% населення (51,2 млн людей), а повне - 52% (43,2 млн).

Нагадаємо, 30 липня українське МОЗ затвердило рекомендації щодо вакцинації дітей віком від 12 років. Дітей щеплюватимуть вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech.