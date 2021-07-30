Ізраїль першим у світі запустив вакцинацію третьою дозою Pfizer, почали з президента

Ізраїль першим у світі розпочав вакцинацію жителів старше 60 років третьою дозою препарату BioNTech/Pfizer.

30 липня щеплення отримали 60-річні президент країни Іцхак Герцог та його дружина Михаль, повідомила пресслужба прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета.

"Ми відкриваємо кампанію вакцинації для захисту дорослих громадян держави Ізраїль. Пане президенте, дякую, що ви на чолі. Ми йдемо за вами. Удачі", - заявив Беннет.

Щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу призначене для жителів країни, які досягли 60-річного віку. Під час дослідження третю дозу вже отримали дві тисячі людей. У них не виявили небезпечних побічних ефектів.

Третю дозу вводитимуть тим, хто отримав другу не пізніше п'яти місяців тому.

Попри те, що Ізраїль одним з перших в світі вакцинував більшу частину населення, у липні там спостерігається зростання кількості заражень, передає DW. Експерти пов'язують новий спалах з поширенням дельта-варіанту коронавірусу, а також зі зниженням з часом ефективності щеплення вакциною BioNTech/Pfizer.

Зокрема, 29 липня міністерство охорони здоров'я повідомило про 2165 нових випадків, підтверджених за попередню добу, у той час як у червні їхня кількість становила менше сотні на добу. Всього в Ізраїлі проживають близько дев'яти мільйонів людей.