Помер бас-гітарист ZZ Top Дасті Гілл
Помер бас-гітарист ZZ Top Дасті Гілл
На посаду директора БЕБ претендують 48 осіб, Данилюка до конкурсу не допустили
На посаду директора БЕБ претендують 48 осіб, Данилюка до конкурсу не допустили
«Формула Штайнмаєра»: Німеччина шантажує Україну особливим статусом Донбасу
«Формула Штайнмаєра»: Німеччина шантажує Україну особливим статусом Донбасу
Семеро депутатів "Голосу" заявили про вихід із партії (оновлено)
Семеро депутатів "Голосу" заявили про вихід із партії (оновлено)
У Харківській області знайшли вбитою 6-річну дівчинку, підозрюваному 13 років
У Харківській області знайшли вбитою 6-річну дівчинку, підозрюваному 13 років
Зеленський звільнив керівників ООС, Генштабу та Десантно-штурмових військ
Зеленський звільнив керівників ООС, Генштабу та Десантно-штурмових військ
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
Медальний залік літніх Олімпійських ігор-2020
​Вакцину Coronavac не можна комбінувати з Pfizer чи Moderna, - головний санлікар
​Вакцину Coronavac не можна комбінувати з Pfizer чи Moderna, - головний санлікар
«Голос» без «Справедливості»: хроніки розколу найменшої парламентської партії
«Голос» без «Справедливості»: хроніки розколу найменшої парламентської партії
ГоловнаСвіт

Ізраїль першим у світі запустив вакцинацію третьою дозою Pfizer, почали з президента

Третю дозу отримають громадяни старше 60 років.

Ізраїль першим у світі запустив вакцинацію третьою дозою Pfizer, почали з президента
Президент Ізраїлю щепився третьою дозою вакцини від коронавірусу
Фото: facebook.com/PMORUS

Ізраїль першим у світі розпочав вакцинацію жителів старше 60 років третьою дозою препарату BioNTech/Pfizer.

30 липня щеплення отримали 60-річні президент країни Іцхак Герцог та його дружина Михаль, повідомила пресслужба прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета.

"Ми відкриваємо кампанію вакцинації для захисту дорослих громадян держави Ізраїль. Пане президенте, дякую, що ви на чолі. Ми йдемо за вами. Удачі", - заявив Беннет.

Щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу призначене для жителів країни, які досягли 60-річного віку. Під час дослідження третю дозу вже отримали дві тисячі людей. У них не виявили небезпечних побічних ефектів.

Третю дозу вводитимуть тим, хто отримав другу не пізніше п'яти місяців тому.

Попри те, що Ізраїль одним з перших в світі вакцинував більшу частину населення, у липні там спостерігається зростання кількості заражень, передає DW. Експерти пов'язують новий спалах з поширенням дельта-варіанту коронавірусу, а також зі зниженням з часом ефективності щеплення вакциною BioNTech/Pfizer.

Зокрема, 29 липня міністерство охорони здоров'я повідомило про 2165 нових випадків, підтверджених за попередню добу, у той час як у червні їхня кількість становила менше сотні на добу. Всього в Ізраїлі проживають близько дев'яти мільйонів людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також