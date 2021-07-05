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Ізраїль зафіксував падіння ефективності вакцини Pfizer через варіант дельта

Захист від тяжкого перебігу все ще високий.

Ізраїль зафіксував падіння ефективності вакцини Pfizer через варіант дельта
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило про різке зменшення ефективності щеплення від коронавіруса у зв'язку з поширенням варіанту коронавіруса дельта ("індійського") і зняття карантинних обмежень.

Про це повідомляє newsru.co.il.

З 2 травня до 5 червня вакцина Pfizer, що використовується в Ізраїлі, мала ефективність 94,3%. З 6 червня, через п'ять днів після скасування карантинних обмежень, до початку липня цей показник впав до 64%.

Водночас захист від госпіталізації і тяжкого перебігу захворювання залишається високим - 93%.

В Ізраїлі вважають, що в осіб з ослабленим імунітетом після двох щеплень виробляється недостатня кількість антитіл до коронавірус. Тому на понеділок, 5 липня, було анонсовано нараду прем'єр-міністра Нафталі Беннета і міністра охорони здоров'я Ніцана Горовіца, на якій буде обговорюватися питання про додаткове (третє) щеплення.

Середнє репродуктивне число R (кількість випадків зараження одною людиною інших) в Ізраїлі становить зараз 1,44.

Повністю вакциновано 76% дорослого населення Ізраїлю, а хоча б одну дозу отримали 83% дорослих.

Нагадаємо, що в Україні перші випадки варіанту дельта зафіксували в третій декаді червня, але поки що він не набув значного поширення.

Національна академія наук попередила, що через низький рівень вакцинації населення в Україні та велику міграцію з РФ варіант дельта може розповсюдитися в Україні швидше, ніж у західних сусідів, та мати тяжчі наслідки.

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