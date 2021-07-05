Литва надала офісу Тихановської статус дипломатичного представництва

Міністерство закордонних справ Литви акредитувало "Білоруське дипломатичне представництво", надавши таким чином офіційний статус команді лідерки опозиції Білорусі Світлани Тихановської.

Про це повідомляє місцеве видання LRT.

У міністерстві назвали своє рішення символічним кроком на шляху до юридичного визнання білоруського громадянського суспільства та його прагнень до демократичних змін у своїй країні.

"Білоруське демократичне представництво відсьогодні є акредитованим інститутом в Литві", - оголосив міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

"Литва визнає демократичну волю, виражену народом Білорусі, - вибір, який був реалізований не до кінця. Ми даємо людям, які уособлюють цей вибір, можливість працювати і діяти в нашій державі до тих пір, поки ця демократична воля не буде справедливої втілена в їх власній державі", - додав він.

Представництво очолить Тихановська.

Today, 🇱🇹 FM @GLandsbergis presented diplomatic status to our Belarusian Democracy Representative Office. I am deeply grateful to 🇱🇹 authorities for the huge support for Belarusians & being the first ones to welcome us. Together, we prove that Belarus is not Lukashenka. pic.twitter.com/Tvc8YXaeRp — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) July 5, 2021

"Ми визнаємо не державу, визнаємо не міжнародну організацію, але ми визнаємо демократичну волю народу", - сказав міністр.

Нагадаємо, що Тихановська була суперницею Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі в серпні 2020 році.

За підсумками виборів Олександр Лукашенко, який беззмінно править країною вже майже три десятиліття, знову проголосив себе переможцем. За даними ЦВК Білорусі, він набрав 80% голосів, однак цим цифрам в країні мало хто вірить.

Достовірних рейтингів кандидатів не було, але, за даними деяких організацій, які намагалися вести спостереження за підрахунком голосів, більшість виборців проголосували за Тихановську. Вибори проходили з численними порушеннями, місцевих спостерігачів не пускали на дільниці, міжнародні взагалі не були запрошені.

З серпня 2020 року Тихановська живе в еміграції.