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В Каспійському морі стався вибух через пробудження грязьового вулкану

Стовп вогню спочатку сприйняли за катастрофу на газодобувній платформі.

В Каспійському морі біля берегів Азербайджану стався вибух через пробудження грязьового вулкану.

Про це повідомила пресслужба МНС Азербайджану.

Фотографії та відео з величезним вогняним стовпом з'явилися в інтернеті пізно ввечері 4 липня. Спочатку були підозри, що вибух пов'язаний з нафтогазовим сектором, оскільки неподалік розташована газова платформа "Умід", проте цю версію майже одразу заперечили.

Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR повідомила, що вибух не зачепив жоден промисловий об'єкт, а всі морські платформи продовжують роботу в звичайному режимі.

Співробітники SOCAR вирушили на місце події, щоб з'ясувати причину полум'я. На острові Дашли, розташованому приблизно в 30 км від берега, вони виявили природне горіння газів грязьового вулкана. На момент спостереження полум'я йшло на спад. Поблизу не було ніякої інфраструктури, пов'язаної з нафтовою промисловістю.

Пізніше глава сейсмологічного центру Азербайджана Гурман Етірмішлі офіційно підтвердив, що на Каспії сталося виверження грязьового вулкану.

"Коли виверження відбувається на суші, то в повітря викидається певна кількість вогню, після чого вулкан починає вивергатися грязьовою лавою. Аналогічний процес відбувається і на морі, просто за товщею води ми не бачимо бруду, який вивергає вулкан", - цитує Етірмішлі місцеве видання Haqqin.az.

Науковець додав, що грязьові вулкани вивергають вогонь лише нетривалий час 10-20 секунд. 

Фото: fhn.gov.az

Вранці 5 липня фотографії острова, де сталося виверження, опублікувало МНС Азербайджану.

В даний час в кратері вулкана спостерігається відносно невелика полум'я. Рятувальники впевнені, що вулкан не становить небезпеки для морської нафтогазової інфраструктури та інших об'єктів, а також для життя людей. 

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