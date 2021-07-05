У курортному місті Японії після зсуву ґрунту шукають близько 80 зниклих людей

Фото: EPA/UPG

У курортному місті Японії Атамі трапився зсув ґрунту. Рятувальники знайшли тіла трьох загиблих, повідомляє Associated Press .Пошуково-рятувальна операція триває, безвісти зниклими вважаються 80 людей.

Від початку розшукували 147 осіб, однак місцева влада повідомила, що частина з них успішно евакуювалася.

Плутанина виникає і через те, що Атамі – популярний курорт, і часто в будинках і квартирах немає їхніх власників, але є орендарі.

#BREAKING: There are fears for at least 19 people currently missing after a mudslide hit homes in Atami, Japan, west of Tokyo.



Rescue workers are currently underway to search for the missing people . pic.twitter.com/WP1qxtqLdN — 10 News First (@10NewsFirst) July 3, 2021

Зсув трапився у суботу після кількох днів злив. Свідки повідомили, що чули гучний звук, коли невеликий струмок перетворився у потік із брудом, деревами, камінням та уламками будівель.

VIDEO: Streets are devastated in the town of Atami in Japan, where rescue workers are on the move pic.twitter.com/64x7RUtZY2 — AFP News Agency (@AFP) July 4, 2021

Атамі розташоване у 100 км від Токіо, на крутих схилах пагорбів, його дороги – на ділянках лісу. Зсув відбувся в районі міста Ідзусан, відомому гарячими джерелами, святинями та торговими вулицями.