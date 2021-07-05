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У курортному місті Японії після зсуву ґрунту шукають близько 80 зниклих людей

У результаті субботньої катастрофи загинули щонайменше троє осіб. 

Фото: EPA/UPG
У курортному місті Японії Атамі трапився зсув ґрунту. Рятувальники знайшли тіла трьох загиблих, повідомляє Associated Press.Пошуково-рятувальна операція триває, безвісти зниклими вважаються 80 людей. 

Від початку розшукували 147 осіб, однак місцева влада повідомила, що частина з них успішно евакуювалася. 

Плутанина виникає і через те, що Атамі – популярний курорт, і часто в будинках і квартирах немає їхніх власників, але є орендарі. 

Зсув трапився у суботу після кількох днів злив. Свідки повідомили, що чули гучний звук, коли невеликий струмок перетворився у потік із брудом, деревами, камінням та уламками будівель. 

Атамі розташоване у 100 км від Токіо, на крутих схилах пагорбів, його дороги – на ділянках лісу. Зсув відбувся в районі міста Ідзусан, відомому гарячими джерелами, святинями та торговими вулицями. 

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