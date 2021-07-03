США закликали Україну забезпечити повне розслідування вбивства Гонгадзе

Сполучені Штати Америки закликали генерального прокурора України Іріну Венедіктову забезпечити повне розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе із притягненням до відповідальності всіх причетних.

Про це йдеться у заяві поосольства США.

"Ми закликаємо генерального прокурора забезпечити повне розслідування цього злочину та притягнення підбурювачів до відповідальності. Протягом понад двадцяти років справа Гонгадзе була показником ефективності системи правосуддя в Україні", зазначаєтсья в повідомленні.

Посольство також привітало рішення Верховного Суду України залишити в силі обвинувальний вирок ексначальнику департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе.

Нагадаємо, Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року, пізніше в лісі в Київській області знайшли його обезголовлений труп.

Убивцю Олексія Пукача через 12 років засудили до довічного ув'язнення. Було встановлено, що Пукач розправився з журналістом за вказівкою ексміністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, якого знайшли мертвим 4 березня 2005 року у власному будинку під Києвом з двома вогнепальними пораненнями в голову, й інших посадових осіб.

На суді Пукач частково визнав свою провину і той факт, що діяв за наказом ексголови МВС. Але заявив, що не збирався вбивати журналіста - його смерть нібито була випадковою.

Раніше посольство США в Україні заявило, що правосуддя ще не перемогло щодо розслідування загибелі Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета й низки інших журналістів.