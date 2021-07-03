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США закликали Україну забезпечити повне розслідування вбивства Гонгадзе

Американське посольство звернулося до генпрокурорки Венедіктової.

США закликали Україну забезпечити повне розслідування вбивства Гонгадзе
Фото: KP.UA

Сполучені Штати Америки закликали генерального прокурора України Іріну Венедіктову забезпечити повне розслідування вбивства журналіста Георгія Гонгадзе із притягненням до відповідальності всіх причетних.

Про це йдеться у заяві поосольства США.

"Ми закликаємо генерального прокурора забезпечити повне розслідування цього злочину та притягнення підбурювачів до відповідальності. Протягом понад двадцяти років справа Гонгадзе була показником ефективності системи правосуддя в Україні", зазначаєтсья в повідомленні.

Посольство також привітало рішення Верховного Суду України залишити в силі обвинувальний вирок ексначальнику департаменту зовнішнього спостереження Міністерства внутрішніх справ Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе.

Нагадаємо, Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року, пізніше в лісі в Київській області знайшли його обезголовлений труп.

Убивцю Олексія Пукача через 12 років засудили до довічного ув'язнення. Було встановлено, що Пукач розправився з журналістом за вказівкою ексміністра внутрішніх справ Юрія Кравченка, якого знайшли мертвим 4 березня 2005 року у власному будинку під Києвом з двома вогнепальними пораненнями в голову, й інших посадових осіб.

На суді Пукач частково визнав свою провину і той факт, що діяв за наказом ексголови МВС. Але заявив, що не збирався вбивати журналіста - його смерть нібито була випадковою.

Раніше посольство США в Україні заявило, що правосуддя ще не перемогло щодо розслідування загибелі Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета й низки інших журналістів.

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