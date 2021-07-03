Хакери паралізували роботу мережі супермаркетів у Швеції

Кібератака сталася на тлі зростання у світі атак із застосуванням так званих вірусів-вимагачів.

Одна з найбільших мереж супермаркетів у Швеції Coop Sweden зазнала хакерської атаки і була змушена призупинити обслуговування в 800 магазинах.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", з посиланням на західні ЗМІ.

"Один із наших субпідрядників зазнав нападу, і тому наші каси більше не працюють", – йдеться в заяві Coop Sweden.

Атака розпочалася в п'ятницю ввечері.

"Ми шкодуємо про ситуацію, що склалася, і зробимо все від нас залежне, щоб якомога швидше відкритися", – пообіцяли в компанії.

Як саме хакерам вдалося заволодіти доступом до кас, не повідомляється. ЗМІ зазначають, що атака сталася на тлі зростання в усьому світі хакерських атак із застосуванням так званих вірусів-вимагачів.

Нагадаємо, раніше близько 200 американських компаній постраждали від кібер-атаки, яку пов’язують з російськими хакерами. Атака сталася у п'ятницю, 2 липня, коли компанії у США закрилися на довгі вихідні через святкування Дня незалежності.

У квітні США відкрито звинуватили Службу зовнішньої розвідки Росії в минулорічній кібератаці, коли шкідливий код сховали в оновленні програмного забезпечення SolarWinds. Операцію здійснило хакерське угрупування СЗР РФ, відоме як APT 29, Cozy Bear та The Dukes.

SolarWinds визнала факт злому в грудні 2020 року, зазначивши, що хакери "працювали на іноземну державу". Пізніше Washington Post повідомила з посиланням на джерела, що за атакою стоїть на хакерська група APT29 (також відома як Cozy Bear), яка працює на Службу зовнішньої розвідки Росії.

Російська влада відкинула звинувачення.

7 травня американська енергетична компанія Colonial Pipeline, яка є оператором найбільшого у США бензинопроводу, визнала, що стала жертвою хакерської атаки.

Коментуючи інцидент, президент США Джо Байден пов’язав зловмисників з РФ. 16 червня, під час зустрічі з Байденом президент РФ Володимир Путін заявив, що хакерські атаки на США надходили з території Штатів, а не Росії.